Wetter morgen am 13. Dezember 2022: Zäher Nebel und Schneefall

Erst Nebel, dann kommt die Sonne. So wird das Wetter morgen am 13. Dezember 2022 in Deutschland.

12.12.2022 | Stand: 16:23 Uhr

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, bleibt es in Deutschland laut dem Wetterdienst Wetterkontor größtenteils trocken. Am späten Nachmittag bis Abend kann es von Südbaden bis zum Allgäu zu leichteren Schneefällen kommen. An der Küste kommen einige wenige Schauer auf.

Wetter morgen am 13. Dezember 2022: Neblig-trüb im Norden

Vom Südwesten her ziehen die Wolkenverdichtungen bis in die mittleren Landesteile vor. Nachdem sich einige zähe Nebel- und Hochnebelfelder auflösen, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Norden jedoch bleibt es voraussichtlich weiter neblig-trüb. Bis zum Abend ziehen am Bodensee und im äußersten Südwesten dichte Wolkenfelder an. In diesen Regionen kann es zu Schneefällen kommen.

Temperatur morgen: So warm wird es in Deutschland

Am Nachmittag liegen die Temperaturen zwischen minus 6 und plus 2 Grad. In Köln und im äußersten Norden wird es mit knapp 2 Grad am wärmsten. Im Ostallgäu ist es mit minus 6 Grad am kältesten. Im Bergland kommt es teils zu mäßigem Dauerfrost. Gebietsweise weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.

So wird das Wetter in der Nacht auf Mittwoch (14.12.)

In der Nacht zum Mittwoch gibt es vor allem im Norden Schleswig-Holsteins sowie im Süden und Südwesten teils Schneeregen oder regen und Glätte. Im Rest des Landes bleibt es größtenteils trocken und klar bei teils wechselnder Bewölkung. Die Temperaturen in der Nacht zu Mittwoch liegen zwischen plus 1 und minus 12 Grad.

