Wetter morgen am 17.2.23: Die Sonne macht sich rar

Nach einigen sonnigen Tagen wird das Wetter in Deutschland wieder grau und ungemütlich. Die Vorhersage für Freitag, den 17. Februar 2023, und das Wochenende.

16.02.2023 | Stand: 13:08 Uhr

In den vergangenen Tagen war es schon regelrecht frühlingshaft in Teilen Deutschlands. Doch am Freitag und in den kommenden Tagen macht sich die Sonne laut wetterkontor.de eher rar, dafür wird es windig. Hier kommt der Wetterbericht für den 17. Februar 2023 und eine Aussicht auf das Wochenende.

Wetter am Freitag, 17. Februar 2023

Der Freitag bringt fast überall graue Wolken. Gebietsweise fällt Regen oder Sprühregen, vor allem im Norden. Die größten Chancen auf trockenes Wetter und ein paar Sonnenstrahlen hat der Südwesten. Später am Tag kann auch im Nordwesten die Sonne scheinen.

Die Temperaturen erreichen am Freitag Höchstwerte zwischen sechs und 14 Grad. Außerdem wird es windig: Über Deutschland weht ein frischer Südwestwind, der sich vor allem im Norden und im Bergland teils in Sturmböen verwandeln kann. Vor orkanartigen Böen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf manchen Berggipfeln und zum Abend auch an Abschnitten der Nord- und Ostseeküste.

Die Nacht zum Samstag bleibt dicht bewölkt. In der breiten Mitte der Bundesrepublik fällt Regen, südlich der Donau bleibt es aber trocken und im Norden regnet es nur gebietsweise. Dabei sinkt die Temperatur auf Tiefstwerte von neun bis vier Grad. Dort, wo es kalt ist, kann der Niederschlag auch zu Schneeregen werden.

Achtung: Auf den Bergen und ganz im Nordosten bleibt es auch in der Nacht stürmisch - mit schweren Sturmböen an der Ostsee und teils orkanartigen Böen auf den Inseln.

Wetter am Samstag, 18. Februar 2023

Auch der Samstag bleibt zunächst eher trüb, grau und regnerisch. Vor allem von Niedersachsen bis nach Sachsen ist mit kräftigem Regen zu rechnen. Im Tagesverlauf nehmen die Schauer in Norddeutschland dann ab, die Sonne wechselt sich dann mit Wolken ab. In der Mitte und im Süden Deutschlands fällt weiter Regen oder Sprühregen, nur am Alpenrand bleibt es anfangs noch trockener.

Die Temperaturen steigen am Samstag auf drei bis 14 Grad. Dabei weht ein frischer Westwind, der stürmische Böen mit sich bringt. An der Nordsee treten bei starkem Wind auch Sturmböen auf, auf den Bergen ist mit schweren sturm- bis orkanartigen Böen zu rechnen.

In der Nacht zum Sonntag lassen Regen und Wind nach. Die Tiefstwerte der Temperatur liegen bei sieben bis null Grad.

Wetter am Sonntag, 19. Februar 2023

Immerhin an der Nordsee zeigt sich am Sonntag die Sonne. Ansonsten bleibt auch der letzte Tag der Woche grau: Über den Mittelgebirgen und im Süden sind Regen und überwiegend starke Wolken angesagt. Über manchen Höhen - etwa ab 400 bis 600 Metern - kann es sogar schneien oder zumindest Schneeregen fallen.

Die Höchsttemperaturen am Sonntag liegen bei fünf bis neun Grad, im Süden und Südwesten bis elf Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen auch starker Wind aus Nordwest bis Südwest. Die Meeresküste können weiterhin stürmische Böen treffen.

