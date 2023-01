Wetter morgen am 19. Januar 2023: Aprilwetter im Januar

Das Wetter morgen am 19. Januar 2023 wird ein wilder Mix aus Sonne, Regen, Graupel und Schnee - erinnert an den April. Die Vorhersage für Donnerstag und die kommenden Tage, lesen Sie hier.

18.01.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Das Wetter morgen am 19. Januar 2023 wird laut wetterkontor.de ungemütlich mit einem Mix aus Schnee-, Regen- oder Graupelschauer. In manchen Regionen zeigt sich aber auch manchmal die Sonne.

Wetter morgen, 19. Januar 2023: Örtlich kommt es zu Schnee-, Regen- oder Graupelschauern

Am Donnerstag treten dichte Wolkenfelder im Nordwesten und Westen Deutschlands auf und bringen einige Schnee-, Graupel- oder Regenschauer mit. An der Nordsee kann es vereinzelt zu Gewittern kommen. Im Rest Deutschlands ist der Tag anfangs oft freundlich, nur an den Alpen kommt es zu Schneefällen. Im Laufe des Tages werden die Wolken immer mehr. Über der Mitte und im Osten des Landes schneit es örtlich. Die Temperaturen liegen zwischen minus drei Grad bis plus fünf Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. An der Küste wird er teilweise frisch bis stark aus südlicher bis nordwestlicher Richtung.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet am Donnerstag einzelne stürmische Böen mit einer Windstärke von acht bis neun aus Süd bis West an der Ostsee. Auf dem Brocken kann es zu Sturmböen mit einer Stärke von neun aus Südwest kommen.

Wetter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schneit es nur noch vereinzelt, an der Nordsee regnet es. In manchen Regionen zeigen sich längere Zeit die Sterne. Die Temperaturen fallen auf plus drei bis minus elf Grad.

Wetter am Freitag, 20. Januar 2023

Am Freitag ist der Himmel wechselnd bis stark bewölkt. Im Nordwesten und Westen Deutschlands kommt es in manchen Regionen zu Schnee-, Regen- oder Graupelschauern. Im Süden kann es teilweise schneien. In allen anderen Regionen bleibt es meist trocken und auch die Sonne zeigt sich ab und zu. Die Temperaturen erreichen minus drei bis plus fünf Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste mäßig bis frisch aus südwestlicher bis nordwestlicher Richtung.

Der Deutsche Wetterdienst meldet von Westen her kommende Schneefälle. Vor allem in den Bergen kann es innerhalb von zwölf Stunden zu zehn Zentimeter Neuschnee kommen.

Wetter am Samstag, 21. Januar 2023

Im Westen, Südwesten und am Alpenrand kommt am Samstag zu Schnee- oder Regenschauern. Ansonsten beginnt der Tag freundlich. Abends ziehen Schnee und Regen dann in den Osten und es kann stellenweise glatt werden. Die Temperaturen liegen zwischen minus vier und plus drei Grad. Es weht ein schwacher Wind, an der Küste und im Osten Deutschlands mäßig aus Norden bis Osten.

