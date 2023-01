Wetter morgen am 4. Januar 2023: Regen zieht fast überall in Deutschland auf

Das Wetter morgen am Mittwoch, 4. Januar 2023, wird fast überall in Deutschland regnerisch. Und auch im Verlauf der Woche schafft es die Sonne nur selten durch die graue Wolkendecke.

03.01.2023 | Stand: 11:12 Uhr

Regen bestimmt das Wetter in Deutschland. Hier finden Sie die Vorhersage für Mittwoch, 4. Januar 2023, und die kommenden Tage.

Wetter morgen am 4. Januar 2023

Das Wetter wird am Mittwoch, dem 4. Januar 2023, wechselhaft. Südlich der Donau bleibt es trocken, aber bewölkt. Ansonsten ziehen graue Wolken mit viel Regen übers Land. Im Laufe des Tages lockern die Wolken etwas auf, die Sonne kommt etwas durch, aber auch Regenschauer treten auf. Es werden drei bis zwölf Grad erreicht.

Es kommt je nach Region mäßig bis frischer oder starker Südwest- bis Westwind auf. An der See wird der Wind stürmisch. Im Norden und Nordwesten Deutschlands treten örtlich Sturmböen auf. Auf den Höhen und an der See wird es zu schwere Sturm- und Orkanböen kommen.

Wetter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag

In dieser Zeit ist es fast überall in Deutschland wolkenverhangen und regnet mal mehr, mal weniger. Die Temperaturen sinken auf zehn bis zwei Grad.

Wetter am Donnerstag, 5. Januar 2023

Am Donnerstag wird sich die Sonne verabschieden, es bleibt grau und regnerisch. Zwischen dem Harz und den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 und 1600 Metern Höhe. Die Temperaturen werden im Norden, östlich der Elbe und in den Mittelgebirgen am Nachmittag vier bis neun, ansonsten zehn bis 14 Grad erreichen. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen frischer bis starker Wind, teilweise aus West, Nord oder Nordwest. Im Osten treten anfangs stürmische Böen auf.

Wetter am Freitag, 6. Januar 2023

Am Freitag zeigt sich die Sonne nur im Voralpenland. Von der Nord- und Ostsee bis zur Donau ziehen graue Wolkenfelder. Diese bringen Regen oder Sprühregen. An der Küste, an der Oder und auf den Höhen bleiben die Temperaturen mit vier bis neun Grad einstellig, sonst erreichen sie zehn bis 14 Grad. Es weht ein schwacher bis frischer, in Böen frischer bis starker Wind aus Süden und Westen. An der Ostsee weht anfangs noch ein starker Wind aus südlichen Richtungen.

Wetter am Samstag, 7. Januar, und Sonntag, 8. Januar 2023

Es wird ein regnerisches Wochenende. Am Samstagkommt vom Nordwesten Nachschub an Regen, der sich am Sonntag überall ausbreiten wird.

