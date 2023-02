Wetter morgen am 7. Februar 2023: Die Sonne kommt heraus

Am Dienstag scheint über Deutschland die Sonne, kalt bleibt es aber trotzdem. Der Wetterbericht für den 7. Februar und die kommenden Tage.

06.02.2023 | Stand: 08:53 Uhr

Am morgigen Dienstag und in den nächsten Tagen sorgt ein Hochdruckgebiet über Deutschland für freundliches Wetter: Laut wetterkontor.de ist mit viel Sonnenschein zu rechnen, außerdem bleibt es größtenteils trocken. Dennoch bleibt es kalt. Den vollständigen Wetterbericht lesen Sie hier.

Wetter am Dienstag, 7. Februar: Viel Sonnenschein mit wenigen Wolken

Vor allem für den Norden Deutschlands beginnt der Dienstag gebietsweise Nebel oder Hochnebelfelder. Ansonsten gibt es viel Sonnenschein und nur hin und wieder zeigen sich Wolken. Den ganzen Tag über bleibt es trocken - aber auch winterlich kalt: Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen einem und vier Grad, im Westen steigen sie auf bis zu sieben Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem vor leichtem Dauerfrost bei zwischen minus zwei und null Grad im Osten und Südosten.

Der Wind weht schwach bis mäßig, meist aus östlichen Richtungen, im Norden Deutschlands eher aus Südost bis Südwest.

Die größtenteils klare Nacht von Dienstag auf Mittwoch lässt die Temperaturen weiter sinken: Tiefstwerte liegen unter dem Gefrierpunkt bis minus neun Grad, im Osten und Südosten teils strenger Frost unter minus zehn Grad. Im Bergland können die Temperaturen sogar auf minus 15 Grad fallen. Autofahrer sollten in der Nacht also auf Glätte vorbereitet sein.

Wetter am Mittwoch, 8. Februar: Sonne, Dauerfrost und mäßiger Wind

Auch am Mittwoch kann man sich auf langanhaltenden Sonnenschein freuen. Anfangs muss die Sonne noch örtlich ein paar Nebelfelder auflösen, ansonsten scheint sie bei meist nur hohen Wolkenfeldern. Es bleibt überall trocken. Die Temperaturen erreichen ein bis sechs Grad. Achtung, vor allem im östlichen Bergland und zum Teil auch im Alpenvorland herrscht Dauerfrost, hier könnten die Straßen glatt sein. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht aus Ost bis Südost, an den Küsten herrscht weiter Südwind.

Die Nacht auf Donnerstag kühlt - wie bereits in der Nacht zuvor - herunter auf Werte unter Null. Im Alpenvorland sinkt die Temperatur erneut auf minus 15 Grad, sonst liegen die Werte zwischen minus zwei und minus acht Grad.

Wetter am Donnerstag, 9. Februar: Wolken ziehen im Norden auf

Das freundliche Wetter wird laut dem Wetterbericht des DWD am Donnerstag fortgesetzt, wenn auch nicht in allen Regionen: Von Nordwesten ziehen dann dichtere Wolken auf, an der Nordsee und in Schleswig-Holstein fällt etwas Regen oder Sprühregen. Die übrigen Teile der Bundesrepublik können sich auf sonniges und trockenes Wetter freuen. Die Temperaturen erreichen minus eins bis plus fünf Grad. Die höchsten Werte sind entlang des Rheins zu erwarten. Es wird schwach bis mäßig windig.

In der Nacht auf den Freitag kann es dann allerdings zu leichtem Regen kommen, was bei Temperaturen unter Null zu gefährlich glatten Straßen führen kann.

Lesen Sie auch