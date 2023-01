Wetter morgen in Bayern (18. Januar 2023): Ein wenig Schnee, aber nicht viel

Das mit dem weißen Januar wird wohl nichts mehr. Es fällt nicht genug Schnee. Auch am Mittwoch kommt es nur vereinzelt zu Schneefall. So wird das Wetter am Mittwoch in Bayern.

17.01.2023 | Stand: 14:06 Uhr

Am Mittwoch, 18. Januar 2023, bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weiter bewölkt in Bayern. Mancherorts kann es zu leichtem Schneefall kommen.

Wetter morgen in Bayern

In den Tälern der nördlichen Mittelgebirge erreicht die Tageshöchsttemperatur nur minus 2 Grad. Im Chiemgau klettern die Temperaturen auf plus 4 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht auf Donnerstag kommt es an den Alpen zu leichtem Schneefall. Im Rest von Bayern kommt es nur örtlich zu ein paar Schneeflocken. Die Temperaturen sinken auf minus 6 bis minus 1 Grad. Vorsicht auf den Straßen, es kann glatt werden.

Wetterwarnung in Bayern am Mittwoch, 18. Januar 2023

Ein Tiefkomplex bestimmt das Wetter in Zentraleuropa. Eines der Zentren ist am Mittwoch über Franken. Am Mittwochmorgen gibt es verbreitet leichten Frost. Mancherorts gibt es Temperaturtiefstwerte von minus 5 Grad. In Franken fallen etwa ein bis fünf Zentimeter Neuschnee, in manchen Gebieten bis zu zehn Zentimeter. Vor allem in den Mittelgebirgen kann es mancherorts zu Schneefall bis zu 15 Zentimeter kommen. Vorsicht auf den Straßen, denn besonders in Schwaben kann es durch den Schnee zu Glätte kommen.

Wetter am Donnerstag und Freitag in Bayern

Auch am Donnerstag, 19. Januar 2023, gibt es bayernweit mehr Wolken als Sonne. In Teilen Frankens und an den Alpen fällt etwas Schnee, ansonsten bleibt es meistens trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von minus 3 bis plus 2 Grad. In der Nacht zum Freitag bleiben die Wolken, gebietsweise fällt ein wenig Schnee. Vorsicht vor Glätte, denn die Temperaturen sinken auf minus 8 bis minus 2 Grad.

Viele Wolken zieren auch am Freitag, 20. Januar 2023, den bayerischen Himmel. Gebietsweise kann es zu ein wenig Schnee kommen, in Franken allerdings kaum. Die Temperaturen pendeln sich zwischen minus 3 und plus 3 Grad ein. In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt. An den Alpen fällt teilweise Schnee, ansonsten nur vereinzelter Schneefall. Auch in dieser Nacht wird es wieder glatt. Die Temperaturen sinken auf minus 8 bis minus 2 Grad - Vorsicht auf den Straßen.

