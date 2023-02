Wetter morgen in Deutschland (9.2.23): Frost-Warnung im Südosten des Landes

Im Norden ziehen die Wolken heran, im Süden bleibt es dagegen weiter sonnig. So wird das Wetter morgen am Donnerstag in Deutschland.

08.02.2023 | Stand: 13:54 Uhr

Am Donnerstag ist es nicht mehr überall in Deutschland sonnig. Aus dem Nordwesten ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dichte Wolken in Richtung Landesmitte. So wird das Wetter morgen am 9. Februar 2023.

Wetterwarnung: Frost in der Nacht zum Donnerstag

Der DWD warnt in der Nacht zum Donnerstag vor Frost im Südosten. Vor allem an den Alpen sowie in den östlichen und ostbayerischen Mittelgebirgen kann es zu strengem Frost kommen. Teilweise auch in den Vorgebieten der Alpen und der Mittelgebirge. Ein geringes Risiko für stürmische Böen gibt es in den Kamm- und Gipfellagen in den östlichen Mittelgebirgen.

Am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag kann es an der Küste zu vorübergehenden stürmischen Böen kommen. An den Alpen gibt es in der Nacht erneut strengen Frost.

Wetter am Donnerstag (9.2.23): Dichte Wolken über Deutschland

Am Donnerstagmorgen ziehen dichte Wolkenfelder aus dem Nordwesten heran. Bis zum Abend werden sie die Mitte erreicht haben. An den Küsten kann es mancherorts zu Sprühregen kommen. Im Süden und auch teilweise in der Mitte bleibt es meist sonnig - maximal leicht bewölkt. Doch es bleibt trocken.

Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen minus ein und plus sechs Grad. Entlang des Rheins und an der Nordsee wird es dabei am wärmsten. Aus Südwesten weht ein mäßiger Wind. An den Küsten wird es frischer.

In der Nacht zum Freitag kommen die Wolkenfelder nur noch langsam voran. Dabei gibt es ein wenig Sprühregen im äußersten Norden und an den Mittelgebirgen. Vorsicht auf den Straßen, es herrscht Glättegefahr. Im Süden bleibt es meist klar oder nur wenig bewölkt. Mancherorts bildet sich Nebel.

Die Temperaturen sinken in der Nacht im Süden auf minus acht bis minus drei Grad, an den Alpen sogar bis minus 13 Grad. In der Nordhälfte bleibt es mit minus vier bis plus ein Grad etwas wärmer. An der See liegen die Tiefstwerte zwischen null und drei Grad.

Wetter am Freitag: Fast überall ein Mix aus Sonne und Wolken

Südlich der Donau bleibt es am Freitag, 10. Februar 2023, weiter trocken und sonnig. Im Norden halten sich die dichten Wolkenfelder. Vereinzelt regnet es. Im Rest des Landes gibt es ein Sonne-Wolken-Mix. Es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad am Rhein und nördlich der Mittelgebirge. Im Rest des Landes bleiben die Temperaturen kühler bei ein bis fünf Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es im Süden des Landes meist wenig bewölkt oder klar und überwiegend trocken. In den anderen Landesteilen ist es dagegen stark bewölkt, im Norden und Osten kommt es örtlich zu Regen. Die Temperaturen sinken in der Nacht im Süden auf minus sieben bis minus ein Grad, an den Alpen sogar unter minus zehn Grad. Im Rest des Landes pendelt sich das Thermometer zwischen null und fünf Grad ein. An der See kann es zu starken stürmischen Böen kommen.

Lesen Sie auch