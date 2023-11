Schnee in Baden-Württemberg: Schneit es diese Woche weiter?

Am Wochenende gab es in diesem Winter den ersten Schnee in Baden-Württemberg. Ist in dieser Woche mit mehr Schnee und Eis zu rechnen? Hier erfahren Sie mehr zum Wintereinbruch.

27.11.2023 | Stand: 11:12 Uhr

Am Sonntagmorgen trauten viele beim Blick aus dem Fenster ihren Augen nicht: Denn in der Nacht war der erste Schnee der Wintersaison in Baden-Württemberg gefallen: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sorgte der Schneefall vor allem auf der Schwäbischen Alb, Oberschwaben, dem Allgäu und im Schwarzwald für weiß gezuckerte Landschaften. War der Schneefall nur eine kleine Vorankündigung des beginnenden Winters? Oder muss man schon diese Woche mit weiterem Schnee und Glätte durch Eis rechnen? Hier kommt die Wetterprognose für diese Woche.

Schnee in Baden-Württemberg: Vorhersage für diese Woche

Laut DWD zieht derzeit ein Tief vom Ärmelkanal Richtung Südosten und liegt nachts im Zentrum über der Mitte Deutschlands . Es lenkt zwar vorübergehend mildere Luft nach Baden-Württemberg , doch dann zum Dienstag folgt wieder kältere Luft. Die Folge: Nebel, Schnee und Eis. Im morgendlichen Berufsverkehr sollten Autofahrer in dieser Woche Probleme durch Schnee, Eis und Glätte einkalkulieren, mahnt der DWD.

Bis Dienstagnachmittag erwartet die Baden-Württemberger regional leichter Neuschnee in verschiedenen Gebieten. Im Bauland, auf der Hohenloher Ebene, in den Schwäbisch-Fränkischen Waldbergen und im Allgäu können laut DWD noch am Montag örtlich bis zu fünf Zentimeter Neuschnee kommen. Entlang des Hinteren Odenwalds und der Schwäbischen Alb , besonders in der Ostalb-Region, ist mit gebietsweise etwa fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Im Schwarzwald über 800 Höhenmeter können bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen.

Im Laufe des Dienstags soll die Schneefallgrenze auf 200 bis 400 Meter absinken. Dort kann es zu Glätte durch Schnee oder Schneematsch führen. Es ist also ratsam, besonders auf den Straßen in höheren Lagen vorsichtig zu sein. In tieferen Lagen regnet es.

Am Mittwoch ist der Himmel laut DWD-Prognose wechselnd bewölkt und bringt einzelne Schneeregen- oder Regenschauer. Schnee fällt vor allem im Bergland . Dort kommt es auch zeitweise zu Glätte und frostigem Wind. Die Nacht zum Donnerstag beginnt zwar meist trocken, doch im Verlauf der Nacht prognostiziert der DWD von Südwesten her Bewölkungsverdichtung und verbreitet aufkommenden Schneefall.

Schnee in Baden-Württemberg: Schnee bis in die tiefen Lagen

Am Donnerstag soll nur in den tiefsten Lagen Regen fallen, ansonsten ist mit Schnee zu rechnen. Und in der Nacht zum Freitag fällt vor allem im höheren Bergland Schnee oder Schneeregen mit Glätte . Laut den bisherigen Vorhersagen soll die Kälte im Südwesten also auch erstmal in der kommenden Woche anhalten. "Es deutet sich auch weiterhin an, dass es sich bei der aktuellen Witterungsphase um eine längere winterliche Episode handelt", sagte DWD-Meteorologe Felix Dietzsch gegenüber der DPA.

Ob der Winter bis zum Heiligabend am 24. Dezember durchhalten kann und man in Baden-Württemberg mit weißen Weihnachten rechnen kann, bleibt erst noch unklar. Zuverlässige Prognosen sind laut Experten nur wenige Tage vor den Feiertagen möglich.