Wetter an Ostern 2023 in Baden-Württemberg

Frühlingswetter oder winterliche Kälte während der Feiertage: Mit welchem Wetter ist an Ostern in Baden-Württemberg zu rechnen? Das sind die Aussichten.

30.03.2023 | Stand: 12:36 Uhr

Ostern steht vor der Tür und die Frage, wie das Wetter an den Feiertagen mitspielt ist jeden Frühling eine neue Frage. Denn bekanntermaßen macht der April, was er will, wie es in einer Bauernregel heißt. Dieses Jahr hat sich gefühlt schon der März diese Regel zu eigen gemacht. Welches Wetter ist an Ostern zu erwarten?

Wetter vor Ostern: So wird die Karwoche in Baden-Württemberg

In der Woche vor Ostern wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zwar nicht besonders warm, aber dafür lässt sich die Sonne öfters blicken. So wird der Montag sonnig oder nur locker bewölkt und trocken, an den Alpen fallen aber häufiger Schneeschauer. Die Temperatur steigt in Süddeutschland auf maximal vier bis zehn Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus vorherrschend nördlichen Richtungen. Am Dienstag und Mittwoch wird es teils heiter oder sonnig - manchmal zeigt sich aber auch etwas Regen, im höheren Lagen auch Schnee.

Wetter an Ostern: So wird das Wetter in Baden-Württemberg

Klare Aussagen für Ostern sind bislang schwer, auch das europäische Wettermodell ECMWF kann bislang nicht so weit vorausrechnen, ohne dabei zu dem Schluss zu gelangen, dass wettertechnisch alles möglich ist. Die DWD-Trendvorhersage für das Osterwochenende ist leicht wechselhaft, der DWD rechnet mit keinen durchgreifenden Temperaturänderung. Dennoch sehen die Meteorologen optimistisch in die Feiertage: So rechnet etwa wetter.com im 16-Tage-Trend für Stuttgart mit mehr Sonnenschein als in der restlichen Woche, besonders am Ostermontag. Außerdem soll es trocken bleiben. Die Temperaturen können am Osterwochenende 13 Grad erreichen.

Für Karlsruhe sieht der 16-Tage-Trend ähnlich aus, hier rechnet wetter.com sogar mit 16 Stunden Sonnenschein am Ostermontag, und es wird möglicherweise wärmer als in Stuttgart: 14 Grad an Karfreitag und Karsamstag. Die Temperaturen steigen am Ostersonntag sogar auf 18 Grad Celsius und in Karlsruhe und Umgebung wird auch kein Regen erwartet. Auch am Bodensee werden von wetter.com ähnliche Werte erwartet, in Friedrichshafen beispielsweise wird es allerdings nicht ganz so warm, aber trotzdem frühlingshaft sonnig.

