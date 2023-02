Neue Warnmeldung bei WhatsApp: Das müssen Sie darüber wissen

WhatsApp hält eine neue Warnmeldung für seine Nutzerinnen und Nutzer bereit. Warum die Warnmeldung beim Weiterleiten von Fotos oder Videos erscheint und was Sie sonst darüber wissen müssen, lesen Sie hier.

21.02.2023 | Stand: 14:45 Uhr

Wie viele andere Apps auf dem Smartphone wird auch der Messengerdienst WhatsApp immer wieder überarbeitet und über Updates aktualisiert. Dabei erscheint laut HNA jetzt auch eine neue Warnmeldung, die mit einer neuen Funktion verbunden ist. Wenn Nutzer Fotos oder Videos aus einem Chat in einen anderen weiterleiten wollen, erscheint die Meldung. Was es damit auf sich hat und was zu beachten ist, lesen Sie in diesem Artikel.

Warnmeldung bei WhatsApp: Was hat sich geändert?

Der US-amerikanische Konzern Meta, das Unternehmen hinter Facebook, Instagram und WhatsApp, hat kürzlich neue Funktionen für den Messengerdienst auf dem Smartphone angekündigt. Auch eine neue Warnmeldung gehört dazu, denn beim Weiterleiten von Fotos und Videos von einem Chat in den anderen hat sich etwas geändert.

Während Nutzerinnen und Nutzer beim Weiterleiten eines Fotos oder Videos über WhatsApp die Bild- beziehungsweise Videounterschrift - wenn gewünscht - früher separat weiterleiten mussten, wird diese nun automatisch mitgesendet. Zuvor erscheint auf dem Smartphone aber eine Warnung:

"Ab sofort werden Medien mitsamt der Bildunterschriften weitergeleitet. Du kannst eine Bildunterschrift vor dem Weiterleiten entfernen."

Nutzerinnen und Nutzer können die Warnmeldungüber "OK" schließen und vor dem Senden entscheiden, ob sie die neue Funktion nutzen und die Bild- oder Videounterschrift mitsenden wollen oder nicht. Als Standard ist diese nun allerdings mit angehängt.

Neue Warnmeldung bei WhatsApp: Wie wird die Bildunterschrift beim Weiterleiten entfernt?

Wer die Bild- oder Videounterschrift lieber nicht weiterleiten möchte, weil der Text aus dem Originalchat beispielsweise nicht für Andere bestimmt ist, muss das auch nicht. Wie die Funktion abgewählt werden kann, erklären wir hier:

Nachdem ein Bild oder Video im Originalchat zum Weiterleiten ausgewählt wurde, erscheint nach wie vor eine Kontaktliste, aus der eine oder mehrere Personen oder auch Gruppenchats ausgewählt werden können.

Wenn die entsprechenden Haken gesetzt wurden, erscheint am unteren Bildschirmrand ein kleines Vorschaufenster - links wird das Bild oder Video angezeigt, rechts ein kleines Textfeld mit der Bildunterschrift.

In dem kleinen Textfeld ist in der oberen rechten Ecke ein kleines X zu finden. Mit einem Klick kann darüber das Textfeld mit der Nachricht aus dem Originalchat entfernt werden.

Übrigens kann WhatsApp inzwischen auch auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden. Wem das aber alles zu viel wird und wer sich lieber von dem Messengerdienst verabschieden möchte, kann sein Konto auch löschen und WhatsApp deinstallieren.

