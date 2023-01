WhatsApp Web: Einrichten mit QR-Code, Funktionen und Chats

WhatsApp gibt es auch auf dem PC oder Notebook: dank WhatsApp Web. So lassen sich die Chats auch im Browser aufrufen. Die Synchronisation ist nur wenige Klicks entfernt.

12.01.2023 | Stand: 07:51 Uhr

WhatsApp wird von Millionen Menschen auf der Welt genutzt, um Nachrichten, Bilder oder Videos zu verschicken. Der Messenger-Dienst, der mit seinen User-Zahlen die Konkurrenz in den Schatten stellt, hat aber auch noch viele weitere Funktionen, so lassen sich etwa Chats, Fotos und Videos auch bei einem Handy-Wechsel erhalten. In diesem Text geht es um WhatsApp Web.

WhatsApp Web: Was steckt dahinter?

Mit dieser seit dem 21. Januar 2015 bestehenden Funktion können WhatsApp-User über das Internet an ihrem PC oder Notebook auf die Nachrichten in den Chats zugreifen. Außerdem lassen sich über WhatsApp Web auch neue Nachrichten verschicken.

WhatsApp Web: Wie lässt es sich einrichten und nutzen?

Voraussetzung ist neben einer Internetverbindung die aktuellste WhatsApp-Version auf dem Smartphone. WhatsApp Web funktioniert auf allen gängigen Browsern wie Firefox, Chrome, Opera, Safari oder Edge.

Vor der ersten Nutzung muss das Handy mit dem PC oder Notebook synchronisiert werden. Dafür wird im Browser die Webseite web.whatsapp.com aufgerufen. Am Smartphone wird WhatsApp geöffnet, bei einem iPhone unter "Einstellungen" und bei einem Android-Handy unter den drei Punkten oben rechts anschließend die Funktion "Gerät hinzufügen" ausgewählt. Der nun angezeigte QR-Scanner wird aktiviert und scannt den auf der Webseite angezeigten QR-Code.

Darauf startet WhatsApp Web automatisch im offenen Browser-Fenster. Die Nachrichten sind auch hier verschlüsselt. Zu beachten ist allerdings, dass der Status so lange auf "online" bleibt, wie der Tab mit WhatsApp Web geöffnet bleibt.

WhatsApp Web: Wie kann man sich ausloggen?

Dafür gibt es zwei Wege. Direkt im Browser muss in WhatsApp Web über der Chatliste auf den Menü-Button, der entweder aus drei Punkten oder einem nach unten gerichteten Pfeil besteht, geklickt werden. Hier gibt es "Abmelden".

Im Smartphone wird bei einem iPhone unter "Einstellungen" und bei einem Android-Handy unter den drei Punkten oben rechts die Funktion "Verknüpfte Geräte" ausgewählt. Dann kann das entsprechende Gerät angeklickt und mit "Abmelden" von WhatsApp Web getrennt werden.

WhatsApp Web: Welche Funktionen werden geboten?

Im Grunde sind fast alle bekannten Funktionen nutzbar. So lassen sich Gruppen-Chats erstellen, das eigene Profil bearbeiten oder Benachrichtigungen für neu eingegangene Meldungen aktivieren.

Es können auch Medien und Sprachnachrichten verschickt werden, wenn der PC oder das Notebooküber ein Mikrofon verfügt. Sprach- und Videoanrufe sind dagegen nicht möglich.

Dank einer Multi-Geräte-Funktion können bis zu vier Geräte mit dem WhatsApp-Account verknüpft werden. Die Auflistung ist unter "Verknüpfte Geräte" nachzuvollziehen. Außerdem muss das Smartphone nach erfolgter Synchronisation nicht mehr angeschaltet in der Nähe parat sein.

