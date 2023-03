WhatsApp: Neuer Tipps und Tricks-Chat für Android und iOS

WhatsApp hat in den vergangenen Tagen ein neues Feature ausgerollt: Mit einem eigenen Chat für Tipps und Tricks sollen Nutzer auf dem Laufenden gehalten werden. Doch nicht jeder hat Zugang.

27.03.2023 | Stand: 13:21 Uhr

Ein Messenger-Dienst wie WhatsApp muss sich ständig weiterentwickeln, um den Wünschen der Nutzer zu entsprechend oder auf dem neusten technischen Stand zu sein. Entsprechend häufig implementieren die Entwickler bei WhatsApp neue Features und Änderungen in ihre App und müssen auch hin und wieder Kritik einstecken. Als Nutzer kann man bei der großen Anzahl an Updates aber schnell einmal durcheinander kommen und eine neue, nützliche Funktion verpassen.

Um Abhilfe zu schaffen, hat WhatsApp deshalb in der vergangenen Woche einen neuen "Tipps und Tricks"-Chat an den Start gebracht. Dieser soll Nutzer über Neuerungen bei der App informieren, also beispielsweise das jüngst eingeführte Feature, dass Nutzern in Gruppen-Chats stellenweise nun Namen statt reiner Telefonnummern anzeigt. Oder auch, wie man den sogenannten "Urlaubs-Modus" bei WhatsApp einstellen oder Text in Bildern erkennen lassen kann.

WhatsApp launcht Tipps und Tricks-Chat - Doch nicht alle können ihn nutzen

Wie das Portal wabetainfo, eine valide Quelle für Beta-Versionen und Updates des Messenger-Dienstes, vermeldet, befinde sich der offizielle WhatsApp-Chat für Tipps und Tricks derzeit sowohl für Android, als auch für iOS im Rollout. Der Chat weist eine Marke mit grünem Haken auf, die zeigen soll, dass es sich um einen offiziellen WhatsApp-Chat handelt. Wer keine Nachrichten von dem offiziellen WhatsApp-Account erhalten will, kann diese auch einfach archivieren, stummschalten oder blockieren.

Wer jetzt hofft, regelmäßig per Chat über alle WhatsApp-Neuerungen informiert zu werden, den müssen die Tester von wabetainfo enttäuschen: Tatsächlich ist der Tipps und Tricks-Chat derzeit nur für zufällig ausgewählte Nutzer verfügbar. Diese erhalten zunächst eine Nachricht von dem offiziellen WhatsApp-Account und können in der Folge immer wieder in den Chat hereinschauen, um sich über Updates und Veränderungen der App zu informieren. Wer nicht von WhatsApp angeschrieben wurde, hat zunächst keine Chance, den Tipps und Tricks-Chat zu nutzen.

Ob das Feature in den kommenden Monaten für alle WhatsApp-Nutzer ausgerollt wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hingegen kann jeder Nutzer derzeit nachsehen, wie viele Nachrichten er in WhatsApp verschickt oder empfangen hat. Wer den Messenger auf mehreren Geräten nutzen möchte, kann auch einmal die neue Desktop-App von WhatsApp ausprobieren.

Lesen Sie auch