Wie hoch ist die Rente, wenn man nie gearbeitet hat?

Wer nie gearbeitet hat, hat auch nie in die Rentenversicherung eingezahlt. Doch wie hoch fällt dann die Rente aus? Wir haben die Informationen zusammengefasst.

06.02.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Wer arbeitet, zahlt in der Regel in die Deutsche Rentenversicherung ein. So sollen alle Arbeitnehmer nach ihrem Berufsleben eine Rente erhalten. Außerdem erhalten sie einen Rentenausweis, mit dem sie viele Vorteile genießen. Arbeitslose hingegen, müssen nicht in die Rentenkasse einzahlen. Aber wie hoch fällt die Rente eigentlich aus, wenn man die gearbeitet hat? Wir haben die Informationen für Sie zusammengefasst.

Grundsätzlich müssen alle Arbeitnehmer Beiträge zur Rentenversicherung zahlen. Versicherte können dafür bei der Sozialwahl mitentscheiden, wie die Zukunft der Rente aussieht. Manche Berufsgruppen, wie Selbstständige und Freiberufler sind von der Zahlung befreit und müssen sich gegebenenfalls selbst um ihre Altersvorsorge kümmern. Freiwillige Beiträge sind aber möglich.

Bei Arbeitslosen, die nie gearbeitet und damit auch nie in die Rentenkasse eingezahlt haben, sieht das etwas anders aus.

Nie gearbeitet: Haben Arbeitslose einen Anspruch auf die Rente?

Einen Anspruch auf Rente hat nur, wer mindestens fünf Jahre Wartezeit erreicht hat. Die Wartezeit meint die Mindestversicherungszeit bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Mindestens fünf Jahre lang muss in die Rentenkasse eingezahlt werden, damit ein Anspruch auf Regelaltersrente, auf Rente wegen Erwerbsminderung und Rente wegen Todes besteht. Zur Rente wegen Todes zählen die Erziehungsrente sowie die Witwenrente. Menschen, die immer arbeitslos waren und daher nie gearbeitet haben, kommen nicht auf die Wartezeit von fünf Jahren und haben somit keinen Anspruch auf die Rente.

Diese Menschen können allerdings Grundsicherung beantragen. Diese unterstützt Personen, die nie Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt haben und wird aus Steuergeldern finanziert.

Wann Erwerbstätige in Rente gehen können, hängt von ihrem Geburtsjahr und den Versicherungsjahren ab.

Rente und Grundsicherung: Wer kann das Geld beantragen?

Grundsicherung können diejenigen beziehen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, keine Altersrente bekommen und deren Lebensunterhalt mit dem Einkommen nicht gedeckt werden kann. Damit sollen zudem Unterkunft und Heizung, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und Vorsorgebeiträge bezahlt werden. Außerdem muss der Antragsteller in Deutschland wohnen.

Die Deutsche Rentenversicherung gibt an, dass alle, die weniger als 924 Euro Einkommen pro Monat haben, einen Antrag auf Grundsicherung prüfen lassen sollen.

Wie hoch ist die Grundsicherung?

Die Höhe der Grundsicherung hängt vom Einkommen und dem Vermögen ab. Auch das Vermögen des Ehepartners wird bei der Berechnung berücksichtigt. Alleinstehende Erwachsene bekommen mindestens 449 Euro, Paaren stehen gemeinsam 809 Euro zu.

Rente ohne Arbeit: Was zählt beim Antrag zur Grundsicherung zum Einkommen?

Erwerbseinkommen

Renten und Pensionen

Elterngeld über 300 Euro

Unterhaltszahlungen der Eltern

Mieteinnahmen

Pachteinnahmen

Krankengeld

Kindergeld

Zinsen

Was zählt nicht zum Einkommen?

30 Prozent des Einkommens aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Arbeit (höchstens 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1)

Grundrente

Unterhaltsansprüche gegenüber Kindern oder Eltern

Elterngeld bis 300 Euro

Pflegegeld

Steuerfreie Tätigkeiten bis zu 250 Euro, zum Beispiel Ehrenamt

Leistungen einer zusätzlichen, freiwilligen Altersvorsorge

Maximal 224,50 Euro Bruttorente. Voraussetzung ist, dass 33 Jahre Grundrentenzeiten vorliegen

Was zählt zum Vermögen bei der Grundsicherung?

Bevor Grundsicherung in Anspruch genommen werden kann, muss das Vermögen aufgebraucht werden.

Zum Vermögen zählen:

Bargeld

Wertpapiere

Sparguthaben

Haus- und Grundvermögen

Pkw

Nicht zum Vermögen zählen:

Kleinere Barbeträge (Bei Alleinstehenden: 5000 Euro, bei Partnern: 10.000 Euro

Familien- und Erbstücke, wenn der ideelle Wert den tatsächlichen Wert weit übersteigt

Gewöhnlicher Hausrat

Angemessenes Grundstück oder Wohnung. Voraussetzung ist, dass die Immobilie selbst bewohnt wird

Altersvorsorgevermögen einer Riesterrente

Die Grundsicherung muss beantragt werden. Das kann entweder bei der Deutschen Rentenversicherung oder dem Sozialamt passieren. Diese Sozialhilfe wird 12 Monate lang ausgezahlt, bevor wieder ein neuer Antrag gestellt werden muss.

