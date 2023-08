Wie viel Prozent Gehaltserhöhung pro Jahr kann ich erwarten?

Bei Gehaltsverhandlungen sollte man sich vorher klar machen, welche Faktoren für eine Gehaltserhöhung sprechen. Wichtig ist auch, wie viel Prozent man im Jahr erwarten kann.

Wer seinen Job gerne macht und viel dafür tut, möchte auch das entsprechende Gehalt verdienen. Oft führen Entwicklungen im Leben dazu, dass das ursprüngliche Gehalt nicht mehr ausreicht und an die Lebensstandards nicht mehr angepasst scheint. In solchen Fällen kann eine Gehaltsverhandlung der richtige Schritt sein. Doch wie viel kann man dabei im Jahr verlangen? Und wann und wie oft bietet sich eine solche Verhandlung an? Diese und weitere Fragen sollen im folgenden Artikel geklärt werden.

Wann im Jahr sollte man eine Gehaltserhöhung verhandeln?

Gehaltserhöhungen sind immer dann angemessen, wenn eine Veränderung im Berufsleben stattgefunden hat. Verschiedene Faktoren können laut dem Internetratgeber arbeitsrechte.de dazu beitragen, dass eine Gehaltserhöhung angemessen ist. So können auch abseits von üblichen tariflichen Regelungen Gehaltserhöhungen sinnvoll sein.

Da es für solche außertariflichen und außervertraglichen Gehaltserhöhungen keine rechtlichen Grundlagen gibt, gilt es bei den Verhandlungen geschickt vorzugehen. Eine gute Vorbereitung ist hier entscheidend. Man sollte sich darüber im Klaren sein, welches Gehalt einem aufgrund welcher Faktoren vorschwebt.

Hier ein kleiner Überblick welche Faktoren für eine Gehaltserhöhung sprechen können:

Ende der Probezeit

Wechsel von befristetem zu unbefristetem Arbeitsvertrag

Neuer Arbeitsvertrag

Interne Versetzung

Mehr Verantwortung

Beförderung

Für solche Gehaltsverhandlungen ist es sinnvoll, extra einen Termin mit dem oder der Vorgesetzten zu vereinbaren. Aber auch die jährlichen Mitarbeitergespräche kann man dazu nutzen. Ein gesetzlicher Anspruch auf regelmäßige Gehaltserhöhungen besteht allerdings nicht.

Gehaltserhöhung verhandeln: wie viel Prozent kann man pro Jahr erwarten?

Je nachdem welcher Faktor für eine Gehaltsverhandlung spricht, kann sich auch das zu erwartende Gehalt dementsprechend unterscheiden. So kann man nach einem großen Karrieresprung, wie etwa einer Beförderung, mit einer Gehaltserhöhung von etwa 15 Prozent rechnen, während die Übernahme von mehr Verantwortung in der ursprünglichen Position etwas weniger Prozent in Aussicht stellen dürfte. Um festzustellen, über welches Gehalt man verhandeln sollte, eignet sich am besten ein Vergleich mithilfe des Gehaltsrechners des Statistischen Bundesamts.

Auch ohne signifikante Veränderung der Arbeitssituation kann eine Gehaltserhöhung immer wieder neu verhandelt werden. So ändern sich oft die Lebensumstände oder die wirtschaftliche Situation des Unternehmens spielen dabei eine Rolle. Außerdem können sich die wachsende Berufserfahrung und die Treue zu einem Unternehmen ebenfalls positiv auf eine Gehaltserhöhung auswirken. Hier kann man mit einer Gehaltserhöhung zwischen drei und sieben Prozent rechnen. Um die steigende Inflation auszugleichen, sollte man aber mit einer jährlichen Erhöhung des Gehalts um ein bis zwei Prozent rechnen, auch wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin dazu nicht zwangsläufig verpflichtet sind.

Hier ein Überblick wie viel Prozent mehr Gehalt man bei einer Gehaltserhöhung erwarten kann:

Beförderung oder großer Karrieresprung: 10 bis 15 Prozent

10 bis 15 Prozent Mehr Verantwortung: 10 Prozent

10 Prozent Berufserfahrung und Unternehmenstreue: 3 bis 7 Prozent

3 bis 7 Prozent Jährlicher Inflationsausgleich: 1 bis 2 Prozent

Anstelle einer Gehaltserhöhung, können Mitarbeitende aber mit ihren Vorgesetzten auch alternativen zur Erleichterung der Arbeitsbedingungen verhandeln.