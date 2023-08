Wie viel Menschen werden in Deutschland pro Jahr vom Blitz getroffen? Kann man einen Blitzschlag überleben? Und was passiert, wenn man selbst vom Blitz getroffen wird?

16.08.2023 | Stand: 08:13 Uhr

Für viele Menschen ist das eine Horrorvorstellung: Nach einem langen Sommertag fährt man mit dem Fahrrad nach Hause, doch plötzlich ziehen dunkle Wolken auf, es donnert und blitzt. Doch wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit von einem Blitz getroffen zu werden?

Wie wahrscheinlich ist es vom Blitz getroffen zu werden?

Die Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden ist gering. Aber nicht so gering, wie viele glauben. Es ist zum Beispiel unwahrscheinlicher sechs Richtige im Lotto zu haben, als durch einen Blitzschlag zu sterben.

Laut den Experten vom VDE Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung sterben in Deutschland pro Jahr ungefähr vier Menschen an einem Blitzschlag. Bei einer Einwohnerzahl von rund 80 Millionen liegt die Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden demnach bei eins zu 20 Millionen.

„Wer jede Woche Lotto spielt, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 270 Tausend in einem Jahr sechs Richtige tippen“, schreiben die Blitz-Experten vom VDE weiter. Damit sei die Wahrscheinlichkeit im Laufe eines Jahres vom Blitz getroffen zu werden, fünfmal geringer als die Wahrscheinlichkeit, einmal im Jahr sechs Richtige im Lotto zu haben.

Lesen Sie auch

Baden-Württemberg Ein Toter und Verletzte - Blitz schlägt an Ausflugslokal ein

Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen der Blitz- und Lotto-Wahrscheinlichkeit und zwar das „persönliche Verhalten“, wie dieVDE-Blitz-Experten betonen. „Wer die Vorsichtsmaßnahmen bei Gewitter einhält, reduziert die Wahrscheinlichkeit eines Direktschlags extrem“. Beim Lotto hingegen seien die Chancen für alle gleich.

Kann man es überleben, wenn man von einem Blitz getroffen wird?

Laut derÄrzte Zeitungüberleben ungefähr 70 Prozent der Menschen, die von einem Blitz getroffen wurden, den Schlag. Allerdings haben bis zu 75 Prozent der Überlebenden mit dauerhaften Folgen zu kämpfen.

Zu diesen Folgen zählen laut der Ärzte Zeitung etwa:

Verbrennungen aller Schweregrade auf der Haut,

Sekundäres Nierenversagen,

Verletzungen des Hör- und Gleichgewichtsorgans,

Blitzschädigungen an den Augen

und Verletzungen des Nervensystems.

Die Spätfolgen von Blitzschlägen, schreibt die Ärzte Zeitung weiter, seien allerdings noch wenig erforscht. Neben bleibenden körperlichen Schäden würden auch psychische Beschwerden auftreten, wie Stimmungsschwankungen, Depressionen und Angstzustände.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit sieben Mal vom Blitz getroffen zu werden?

Sein Spitzname war der „Blitzableiter von Virginia“: Der US-amerikanische Ranger Roy Sullivan war laut dem Guiness Buch der Rekorde der Mensch auf der Welt, der die meisten Blitzschlägeüberlebt hat. Ingesamt soll er im Laufe seines Lebens sieben Mal von einem Blitz getroffen worden sein.

Besonders unglücklich für Sullivan verlief Blitzschlag Nummer sieben. Nachdem Sullivan beim Angeln von einem Blitz aus seinem Boot geschleudert wurde, schleppte er sich benommen zu seinem Auto, „wo ihn zu allem Überfluss ein Schwarzbär erwartete, der sich an seinen gefangenen Forellen gütlich tun wollte“, wie der Spiegelberichtet hat.

Die Wahrscheinlichkeit sieben Mal vom Blitz getroffen zu werden, liegt laut der Schweizer Handelszeitungübrigens bei 1 zu 16 Quadrillionen. Eine Zahl mit 24 Nullen: 16.000.000.000.000.000.000.000.000.

Wie viele Menschen werden in Deutschland vom Blitz erschlagen?

Laut den Experten vom VDE Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung sterben in Deutschland pro Jahr ungefähr vier Menschen an einem Blitzschlag. Früher gab es allerdings deutlich mehr Blitz-Tote. „Vor 50 Jahren“, schreibt etwa die Ärzte Zeitung, „erschlugen Blitze in Deutschland jährlich 50 bis 100 Menschen.“ Der Grund dafür: Damals haben viel mehr Menschen als heute auf offenem Feld gearbeitet.

Heute zählen laut der Ärzte Zeitung vor allem Golfer, Fischer, Schwimmer, Bootsfahrer, Camper und Wanderer zu den Risikogruppen.

Was soll man machen wenn man vom Blitz getroffen wurde?

Menschen können direkt oder indirekt vom Blitz getroffen werden. Laut den Blitz-Experten vom VDE bewirkt ein direkter Blitzschlag„schwerste bis tödliche Verletzungen“. Der Blitz fließt hierbei über den Körper und verursacht "Bewusstlosigkeit, innere oder äußere Verbrennungen, Atemstillstand, Herzstillstand oder Lähmungen.“

Die meisten Blitzverletzungen entstehen jedoch nicht durch direkte, sondern durch indirekte Schläge. „Ausgehend von der Einschlagstelle“, schreiben die Blitz-Experten vom VDE, „breitet sich der Blitz im Erdboden in alle Richtungen aus.“ Dabei können Menschen in der Nähe mit ihren Beinen eine sogenannte „Schrittspannung“ aufnehmen: „ein Teil des Blitzes geht durch den Körper“. Das Verletzungsrisiko ist hier nicht so hoch wie bei einem direkten Schlag.

Doch: Was tut man, wenn man sieht, wie jemand vom Blitz getroffen wird und regungslos liegen bleibt? Das Deutsche Rote Kreuz schreibt dazu: „Im Gegensatz zu anderen Elektrounfällen besteht unmittelbar nach dem Blitzschlag keine Gefahr für den Helfer.“

Nachdem man den Notruf gewählt hat (112), sollte man sofort mit der Wiederbelebung beginnen: Dafür drückt man 30 Mal mit dem Handballen das Brustbein ungefähr fünf bis sechs Zentimeter tief ein und zwar 100 bis 120 Mal pro Minute. Danach folgen zwei Atemspenden. Das Deutsche Rote Kreuz betont: „Erhält ein Blitzopfer in den ersten fünf Minuten nach dem Einschlag Hilfe, haben die Wiederbelebungsmaßnahmen in mehr als 80 Prozent Erfolg.“

Was war der schlimmste Blitz?

Im April 2020 hat sich zwischen den zwischen den US-Staaten Texas, Louisiana und Mississippi der längste Blitz der Welt entladen. Laut wetter.de hat er sich über 768 Kilometer erstreckt: „Das ist ungefähr die Fahrstrecke zwischen Hamburg und München“. Zum Vergleich: Im Durchschnitt sind Blitze zwischen fünf und zehn Kilometer lang.