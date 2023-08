Wildschwein-Alarm in Italien: In diesen Gegenden sollten Urlauber auf der Hut sein

Am Badestrand oder beim Stadtbummel schon mal einem Wildschwein begegnet? In manchen Gegenden Italiens könnte das gar nicht so unwahrscheinlich sein, denn das Land sieht sich mit immer mehr der borstigen Besucher konfrontiert.

17.08.2023 | Stand: 18:26 Uhr

In den letzten Jahren hat Italien ein wachsendes Problem mit Wildschweinen in städtischen Gebieten erlebt. Die Tiere, die früher nur in ländlichen Regionen lebten, haben begonnen, sich in Städten zu zeigen und in deren Nähe niederzulassen. Damit haben sie in jüngster Zeit für Schlagzeilen und Besorgnis sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen gesorgt. Wenn Sie einen Urlaub in Italien planen, sollten Sie wissen, wo Sie auf der Hut sein müssen.

Wildschwein-Plage in Italien: Ein landesweites Phänomen

Die Menschen in Catanzaro, eine Stadt im Süden Italiens, wurden kürzlich Zeuge einer ungewöhnlichen Szene. Laut übereinstimmenden Berichten von newsbook.com.mt und euronews.comwurden in der Hauptstadt der Region Kalabrien 20 Wildschweine am Rand der Stadt gesichtet, die Gebäude umkreisten, jedoch nicht hineingingen.

In Portofino, einem der exklusivsten Orte an der italienischen Riviera, hat zudem jüngst eine Wildschweinfamilie einen der Strände "gekapert", wie merkur.de berichtete. Ein Video zeigt, wie die Tiere am helllichten Tag über den Strand laufen und sich im Sand wälzen, während die verblüfften Touristen zuschauen. Dieser Vorfall hat für Aufsehen gesorgt, da Portofino normalerweise für seine Luxusyachten und Prominenten bekannt ist und nicht für seine tierischen Besucher. Ähnlich kurios wie der Vorfall, sind übrigens auch manche Gesetze und Regelungen, die man in Italien beachten muss.

Wildschweine in Italien: Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache

Laut dem ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - das Höhere Institut für Umweltschutz und -forschung in Italien) gibt es heute in Italien mindestens 1,5 Millionen Wildschweine. Dies erklärte die Behörde in einem Artikel von scienzainrete.it. Die Anzahl der Wildschweine habe sich demnach in den letzten 30 Jahren verfünffacht.

Gründe dafür sehen Experten in der Tatsache, dass Wildschweine sehr anpassungsfähig sind und in verschiedenen Gegenden - von Wäldern bis hin zu städtischen Gebieten - gut überleben können. In vielen Gebieten, die von einer großen Wildschwein-Population betroffen sind, fehlt es zudem an natürlichen Feinden, also Raubtieren, um die Zahl der Wildschweine in Schach halten zu können. Eine hohe Geburtenrate bei den Tieren, sowie die Tatsache dass landwirtschaftliche Aktivitäten von Menschen dazu beitragen können, dass die Wildschweine leichter Nahrung - insbesondere Getreide - finden, können in Kombination mit diesen Faktoren dazu führen, dass es zu viele Wildschweine gibt.

Italien: Diese Gegenden wurden zuletzt von Wildschweinen besucht

Portofino: Wie bereits oben im Artikel erwähnt, wurde Portofino kürzlich von einer Wildschweinfamilie besucht, die am Strand gesichtet wurde. Rom: Laut einem euronews-Bericht sind Wildschweine in den Straßen von Rom keine Seltenheit mehr. Sie durchwühlen Mülltonnen und verursachen Verkehrsunfälle. Catanzaro: Das Städtchen in Kalabrien wurde kürzlich von 20 Wildschweinen besucht, die am Stadtrand gesehen wurden. Mailand: Auch in Mailand sind laut euronews.com Wildschweine aufgetaucht und haben für Aufsehen gesorgt. Südtirol: Obwohl Südtirol eine der Regionen ist, die kaum Schäden durch Wildschweine verzeichnet, gibt es in der Region dennoch einige Vorfälle, wie rainews.it berichtet. Und das obwohl die Landesregierung eine 30-jährige Politik verfolgt, um das Land von Wildschweinen frei zu halten.

Generell gilt: Wildschweine können in vielen Teilen Italiens vorkommen, insbesondere in Gebieten mit Wäldern oder landwirtschaftlichen Flächen. Die oben genannten Gebiete sind nur einige Beispiele für Orte, die in jüngster Zeit von Wildschweinbesuchen betroffen waren. Die Situation kann sich je nach Jahreszeit oder anderen Faktoren ändern.

Wildschweine: Deshalb werden sie in Italien zum Problem

Die wachsende Wildschweinpopulation in Italien stellt aus mehreren Gründen ein wachsendes Problem dar. Erstens sind sie laut einem Bericht von euronews.com für eine steigende Anzahl von Verkehrsunfällen verantwortlich, was sowohl für die Tiere als auch für die Menschen gefährlich ist. Zweitens durchwühlen sie in städtischen Gebieten Mülltonnen, was zu Unordnung und potentiellen Gesundheitsrisiken führt.

In der Landwirtschaft verursachen sie zudem erhebliche Schäden, wobei die Schadensbilanz durch Wildschweine laut einem rainews.it-Bericht im Zeitraum 2015 bis 2021 bei 105.000 Fällen bei beeindruckenden 120 Millionen Euro lag. Darüber hinaus können Wildschweine Krankheiten übertragen, die potenziell auf den Menschen übertragbar sind. Die Kombination dieser Faktoren macht die wachsende Wildschweinpopulation zu einer ernsthaften Herausforderung für Italien.

Übrigens: Wenn Sie einen Italien-Urlaub planen, gibt es einige Fehler in Bezug auf die Maut, die Sie unbedingt vermeiden sollten. Beachten Sie auch die Besonderheiten, wie beispielsweise das Autoverbot auf bestimmten Inseln in Italien. Verstöße können hier zu Bußgeldern führen. Ein kulinarisches Erlebnis in Italien kann auch mit der Rechnung Überraschungen bringen, etwa durch den Eintrag "coperto", über den Sie sich im Voraus informieren sollten.