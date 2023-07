Wimbledon 2023: Zverev gegen Brouwer heute live im TV und Stream

Nach mehrmaliger Verzögerung findet heute endlich das Wimbledon-Auftaktspiel von Zverev statt. Alle Infos zur Live-Übertragung im TV und Stream finden sie hier.

06.07.2023 | Stand: 11:44 Uhr

Das Auftaktspiel von Alexander Zverev bei Wimbledon 2023 wurde gestern erneut verschoben. Das Match zwischen Thiem und Tsitsipas, die vor Zverev und Brouwer spielten, zog sich in die Länge und auch die Verlegung auf einen anderen Court kam nicht in Frage. Also blieb den beiden Profisportlern nichts anderes übrig, als auf den nächsten Tag zu warten.

Nach einigen Verzögerungen ist es heute dann aber endlich soweit, das Match kann losgehen. Alle wichtigen Informationen zum Spiel heute sowie zur Live-Übertragung im TV finden sie hier.

Wann spielt Zverev bei Wimbledon 2023? Heute ist es endlich so weit

Das Auftaktspiel soll heute am Donnerstag, dem 6. Juli 2023 endlich stattfinden, sofern das Wetter in London mitspielt. Um 14 Uhr geht die Partie zwischen Alexander Zverev und Gijs Brouwer in London los.

Laut Spielplan von Wimbledon 2023 war diese Partie eigentlich auf Dienstag, den 4. Juli 2023 angesetzt. Nach einem regnerischen Vormittag konnte das Spiel jedoch nicht stattfinden. Am Mittwoch, dem 5. Juli 2023 startete dann ein neuer Anlauf. Das Match zwischen Thiem und Tsitsipas dauerte allerdings länger als erwartet und so hieß es für Zverev und Brouwer erneut abwarten. Heute ist das Wetter besser, es soll nicht regnen bei etwa 22 Grad und ein paar Wolken. Dem Auftaktspiel von Zverev dürfte heute also nichts im Weg stehen.

Zverev - Brouwer live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde bei Wimbeldon

Lesen Sie auch

Wimbledon 2023 Wimbledon 2023: Übertragung live im TV und Stream

Die Übertragung von Wimbledon 2023 wird dieses Jahr von Sky übernommen. Wimbledon bei Sky ist Teil des Sport-Pakets und kostet aktuell 20 Euro monatlich im Jahresabo, danach 28 Euro pro Monat. Auf Sky SportTennisgibt es täglich bis einschließlich zum Viertelfinale alle Live-Matches, Highlights, Analysen und Interviews zu sehen. Auch im Vorfeld gab es bereits die Qualifikation zwischen dem 26. bis 29. Juni im kostenlosen Livestream auf skysport.de oder in der SkySport App zu sehen. Auch im Stream kann man die Partien verfolgen. Bei Bild und SportBild wird erstmals auch Wimbledon kostenlos übertagen. Im Free-TV läuft das Tennis-Turnier dieses Jahr hingegen nicht.

Hier noch einmal alle Infos zum Auftaktspiel zwischen Alexander Zverev und Gijs Brouwer im Überblick:

Was : Runde 1: Alexander Zverev - Gijs Brouwer

: Runde 1: Alexander Zverev - Gijs Brouwer Datum : 6. Juli 2023

: 6. Juli 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Wo : All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon, London

: All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon, London Übertragung im Free-TV : -

: - Übertragung im Pay-TV : Sky

: Sky Übertragung im kostenlosen Live-Stream: Bild und SportBild

Bilanz: Sind sich Zverev und Brouwer schon auf dem Platz begegnet?

Alexander Zverev und Gijs Brouwer haben bisher noch nie gegeneinander gespielt, die Partie ist also komplett offen. Trotzdem dürfte Alexander Zverev der klare Favorit sein. Wenn er an seine starken Leistungen beim French Open anknüpfen kann, könnte das den ersten Sieg für Zverev bedeuten. Er ist außerdem auf dem ATP-Platz 21 gelistet. Gijs Brouwer steht auf der Weltrangliste auf Platz 153. Ein Schwachpunkt von Zverev könnte jedoch der Rasen sein, auf diesem tut er sich erfahrungsgemäß ein bisschen schwerer. Da die deutsche Nummer 1 jedoch in Bestform ist, dürfte ein erfolgreicher Turnierauftakt durchaus drin sein.