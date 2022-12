Windows 11: So lässt sich die Werbung ausschalten

In sein neues Betriebssystem Windows 11 hat Microsoft wieder Werbung integriert. Doch die Banner mit Vorschlägen, Empfehlungen und Tipps lassen sich umgehen.

07.12.2022 | Stand: 13:56 Uhr

Im Vergleich zu seinem Vorgänger kommt die Optik von Windows 11 deutlich schlanker und aufgeräumter daher. Doch in einem Punkt sind Windows 10 und 11 identisch: An verschiedenen Stellen, wie etwa auf dem Sperrbildschirm, bekommen die Benutzer Werbebanner eingeblendet. Darauf finden sie Tipps, Vorschläge und Empfehlungen - die aber häufig uninteressant sind. Viele User sind deshalb von der Werbung genervt. In ein paar Schritten lässt sich die Werbung allerdings ausschalten.

Um die Werbung zu deaktivieren, müssen Sie gleich mehrere Stellschrauben bei Windows 11 verändern. Denn Microsoft hat die Banner und Einblendungen im Kern des neuen Betriebssystems verankert.

Windows 11: Wie kann ich Werbung auf dem Sperrbildschirm ausschalten?

Am prominentesten ist wahrscheinlich die Werbung auf dem Sperrbildschirm. Dort tarnt Microsoft sie als "Fakten, Tipps, Tricks und mehr". Diese können Sie über die Windows-Einstellungen blockieren.

Drücken Sie gleichzeitig die Tastenkombination [Windows] und [I], damit gelangen Sie zu den Einstellungen. Klicken Sie anschließend auf das Feld "Personalisierung". Danach wählen Sie das Feld "Sperrbildschirm" an, das im rechten Teil des Fensters zu finden ist. An dieser Stelle können Sie den Haken bei der Option "Unterhaltung, Tipps, Tricks und mehr auf dem Sperrbildschirm anzeigen" entfernen. Damit ist die Werbung auf dem Sperrbildschirm ausgeschaltet und es wird dort nun nur noch die Uhrzeit und das aktuelle Datum angezeigt.

Beachten Sie aber: Diese Deaktivierung ist nur möglich, wenn Sie den Sperrbildschirm als "Bild" oder "Diashow" personalisiert haben. Ist der Bildschirm als "Windows-Blickpunkt" eingestellt, gibt es keine Möglichkeit, die Werbebanner auszuschalten.

Windows 11: Wie kann ich Werbung im Datei-Explorer ausschalten?

Auch im Datei-Explorer von Windows 11 wird Werbung angezeigt. Um diese zu deaktivieren, öffnen Sie mit der Tastenkombination [Windows] und [E] den Datei-Explorer. In der oberen Werkzeugleiste klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten, anschließend auf den Eintrag "Optionen". Dort öffnen Sie die Registerkarte "Ansicht". Deaktivieren Sie die Option "Benachrichtigungen des Synchronisierungsanbieters anzeigen”, indem Sie das Häkchen entfernen, und bestätigen Sie mit einem Klick auf "Übernehmen". Damit sind die Werbeanzeigen im Datei-Explorer ausgeschaltet.

Windows 11: Wie kann ich Benachrichtigungen mit Werbung ausschalten?

Windows 11 zeigt auch Werbung in Benachrichtigungen. Diese lassen sich ebenfalls in den Einstellungen ändern: Gehen Sie dafür über "System" zu "Benachrichtigungen". Dort müssen Sie etwas nach unten scrollen, um "Zusätzliche Einstellungen" anzuklicken. Hier gilt es, die Häkchen bei den unteren beiden Optionen zu entfernen: "Möglichkeiten vorschlagen, um Windows optimal zu nutzen und Einrichtung dieses Geräts abschließen" sowie "Tipps und Vorschläge erhalten, wenn Windows verwendet wird". Somit ist auch diese Werbung entfernt. Für den Fall, dass Sie alle Benachrichtigungen ausschalten wollen, hat Microsoft beim ersten Windows 11-Update zudem einen "Bitte nicht stören"-Modus eingerichtet.

Windows 11: Wie kann ich Werbung in der Einstellungen-App ausschalten?

Selbst in der App für die Einstellungen des Betriebssystems schaltet MicrosoftWerbung. Um diese zu entfernen, wechseln sie in der Anwendung zur Kategorie "Datenschutz & Sicherheit". Das Feld finden Sie auf der linken Seite des Fensters. Bei "Allgemein", der ersten der Windows-Berechtigungen, finden Sie die Option "Vorgeschlagene Inhalte in der Einstellungs-App anzeigen" und außerdem die Option "Apps die Anzeige personalisierter Werbung mithilfe meiner Werbe-ID gestatten". Beide Optionen deaktivieren Sie, indem Sie den Hebel umschalten.

Windows 11: Wie kann ich das Sammeln von Diagnosedaten unterbrechen?

Um die Werbung, die sie bisher gesehen haben, möglichst auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden, sammelt Windows Diagnosedaten von Ihrem Profil. Dazu zählen etwa Details über Ihr Gerät, dessen Einstellungen, Fähigkeiten und die aktuelle Leistung. Doch das Sammeln dieser Daten können Sie Windows auch untersagen. Dafür gehen Sie zurück in die Kategorie "Datenschutz & Sicherheit" und dort auf "Diagnose & Feedback".

Unter "Individuelle Benutzererfahrung" deaktivieren Sie die Option "Erlauben Sie Microsoft, Ihre Diagnosedaten zu verwenden, ausgenommen Informationen zu den von Ihnen besuchten Websites, um Ihre Produkterfahrung mit personalisierten Tipps, Werbung und Empfehlungen zu verbessern".

Wenn Sie diese Punkte alle geändert haben, dürfte Ihr Windows-Programm werbefrei sein. Die Werbung innerhalb von Apps und auf Websites sind damit allerdings nicht ausgeschaltet. Dafür benötigen Sie ein zusätzliches Programm, einen sogenannten Add-Blocker.

