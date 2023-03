Nordische Kombination 2022/23: Termine und Übertragung im TV oder Live-Stream heute, am 1. März

Der Weltcup Nordische Kombination 22/23 hat begonnen. Hier gibt es den Zeitplan und alle Termine sowie Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Der Nordische KombinationWeltcup 22/23 der Männer hat am 25. November 2022 begonnen und wird bis zum 26. März 2023 andauern. Die Frauen mussten erstmals am 2. Dezember 2022 ran und der Damen-Wettkampf findet bereits zwei Wochen vor dem der Männer am 11. März 2023 sein Ende. Hier gibt es den Zeitplan des WeltcupsNordische Kombination 22/23. Neben den Terminen sind in der Übersicht auch die Sender zu finden, die den entsprechenden Wettkampf übertragen.

Der Weltcup der Nordischen Kombination 22/23 live im TV und Stream

Der Weltcup der Nordischen Kombination 22/23 ist größtenteils im Free-TV in der ARD, im ZDF oder bei Eurosport 1 zu sehen. Allerdings werden einige Wettkämpfe auch nur im Pay-TV bei Eurosport 2 oder im kostenpflichtigen Live-Stream des Senders übertragen. Das Online-Angebot von Eurosport kostet monatlich 3,99 Euro. Auch der Streaming-DienstDAZN hat die Berichterstattung von Eurosport zur Nordischen Kombination 22/23 im Programm. In der Übersicht zu den Terminen ist auch vermerkt, wo der jeweilige Wettkampf live im TV und Stream zu sehen ist.

Nordische Kombination Weltcup 22/23: Termine, Zeitplan und Übertragung

Welcher Zeitplan gilt für die männlichen Teilnehmer beim Nordische KombinationWeltcup 2022/23? Welche Wettkämpfe werden wo ausgerichtet? In der Übersicht befinden sich alle Weltcup-Termine, die jeweiligen Austragungsorte und Infos zur Übertragung im TV und Stream:

25. - 27. November 2022: Ruka, Finnland - Skispringen HS 142, Langlauf 5 km / 10 km, Eurosport 1

3. - 4. Dezember 2022: Lillehammer, Norwegen - Skispringen HS 100 / HS 140, Langlauf 10 km, Samstag ab 8.55 Uhr und Sonntag ab 9.25 Uhr in der ARD

16. - 17. Dezember 2022: Ramsau, Österreich - Skispringen HS 97, Langlauf 10 km, Freitag und Samstag ab 8.31 Uhr auf Eurosport

6. - 8. Januar 2023: Otepää, Estland (Mixed) - Skispringen HS 97, Langlauf 4 x 5 km / 10 km, ZDF

14. - 15. Januar 2023: Klingenthal, Deutschland - Skispringen HS 140, Langlauf 10 km Der Wettkampf in Klingenthal wurde wetterbedingt abgesagt

21. - 22. Januar 2023: Chaux-Neuve, Frankreich - Skispringen HS 118, Langlauf 10 km, Sonntag ab 13.10 Uhr im ZDF

27. - 29. Januar 2023: Seefeld, Österreich - Skispringen HS 109, Langlauf 7,5 km / 10 km / 12,5 km, Freitag ab 15.00 Uhr, Samstag ab 14.05 Uhr und Sonntag ab 13.15 Uhr im ZDF

4. - 5. Februar 2023: Oberstdorf, Deutschland - Skispringen HS 106, Langlauf 10 km, Samstag ab 11.55 Uhr, Sonntag ab 10.25 Uhr in der ARD

11. - 12. Februar 2023: Schonach, Deutschland - Skispringen HS 100, Langlauf 10 km, Samstag ab 9.30 Uhr im ZDF und und Sonntag ab 10.15 Uhr im ZDFund ab 9.30 Uhr auf Eurosport

25.2. - 4. März 2023: Planica, Slowenien (WM)(Mixed) - Skispringen HS 102, Team Skispringen HS 138, Langlauf 4 x 5 km / 10 km, Samstag ab 9.44 Uhr auf Eurosport und ab 9.55 Uhr im ZDF, Sonntag ab 10.15 Uhr im ZDF und ab 10.20 Uhr auf Eurosport 2

11. - 12. März 2023: Oslo, Norwegen - Skispringen HS 134, Langlauf 10 km, Samstag ab 11:35 im ZDF, Sonntag auf Eurosport

25. - 26. März 2023: Lahti, Finnland (Team) Skispringen HS 130, Team Langlauf Sprint, Langlauf 10 km

Weltcup Nordische Kombination der Frauen 22/23: Zeitplan, Termine und Übertragung

Die Frauen haben gegenüber den Männern weniger Termine. Von den zwölf Austragungsorten der Männer treten die Frauen nur an sieben an. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Länge der Langlaufstrecken meist fünf Kilometer beträgt, während die Männer in den meisten Fällen mindestens zehn Kilometer zurücklegen müssen. Eine Übersicht mit allen Terminen, Austragungsorten und Infos zur Übertragung gibt es hier:

2. - 3. Dezember 2022: Lillehammer, Norwegen - Skispringen HS 100, Langlauf 5 km, Freitag ab 10 Uhr auf Eurosport 1, Samstag ab 10.35 Uhr im Live-Stream der Sportschau

16. - 17. Dezember 2022 : Ramsau, Österreich - Skispringen HS 97, Langlauf 5 km Freitag ab 10.20 Uhr auf Eurosport und Samstag ab 8.55 Uhr im Live-Stream der Sportschau

Ramsau, Österreich - Skispringen HS 97, Langlauf 5 km Freitag ab 10.20 Uhr auf Eurosport und Samstag ab 8.55 Uhr im Live-Stream der Sportschau 6. - 8. Januar 2023: Otepää, Estland(Mixed) Skispringen HS 97, Langlauf 4 x 5 km / 5 km, ZDF-Livestream

27. - 28. Januar 2023: Seefeld, Österreich - Skispringen HS 109, Langlauf 5 km, am 15.10 Uhr im ZDF-Livestream

11. - 12. Februar 2023: Schonach, Deutschland - Skispringen HS 100, Langlauf 5 km, Samstag ab 9.30 Uhr im ZDF, Sonntag ab 10.15 Uhr im ZDFund ab 9.30 Uhr auf Eurosport 1

24. - 28. Februar 2023: Planica, Slowenien (WM)(Mixed) - Skispringen HS 102, Langlauf 4 x 5 km / 5 km, Samstag ab 9.44 auf Eurosport und ab 9.55 Uhr im ZDF, Sonntag ab 10.15 Uhr im ZDF und ab 10.20 Uhr auf Eurosport 2, Dienstag ab 12.20 Uhr im ZDF und ebenfalls ab 12.20 Uhr auf Eurosportsowie im Live-Stream vom ZDF-Sportstudio

9. - 11. März 2023: Oslo, Norwegen - Skispringen HS 106, Langlauf 5 km, Samstag ab 18 Uhr im Live-Stream der Sportschau und auf Eurosport.

