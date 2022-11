WM 2022: England – Iran live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Fußball-WM 2022 ist das Spiel England – Iran live im Free-TV und Stream zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung, Anstoß und einen Live-Ticker zum Spiel.

21.11.2022 | Stand: 10:17 Uhr

Die mit durchaus gemischten Gefühlen erwartete Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar startete am Sonntag, 20. November 2022, um 17 Uhr mit einer großen Show und dem Eröffnungsspiel der Gastgeber gegen Ecuador.

In der Gruppenphase spielt England am 1. Spieltag der Gruppe B gegen den Iran. Der WM-Modus bestimmt 2022, dass jede Mannschaft nur einmal gegen die anderen Nationen seiner Gruppe antritt. Die Erst- und Zweitplatzierten kommen ins Achtelfinale, die jeweils Dritten und Vierten haben den Rückflug in die Heimat gewonnen.

Sofern der Rang nach Punkten keine Eindeutigkeit ergibt, wird die Tordifferenz herangezogen. Wenn auch dadurch nichts entschieden ist, zählt die Gesamtzahl der geschossenen Tore.

Alle Details zur Übertragung des Matches England vs. Iran im Free-TV und kostenlosen Live-Stream, den Anstoßtermin, einen Live-Ticker und die Bilanz der beiden Mannschaften finden Sie hier bei uns.

WM-Eröffnungsspiel England – Iran: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Spielplan zur Fußball-WM 2022 sagt uns: Das Spiel England vs. Iran wird heute am 21.11.22 um 14 Uhr unserer Zeit im Khalifa International Stadium angepfiffen. Es befindet sich in ar-Rayyan westlich von Doha und gilt allgemein als Heim-Arena der katarischen Fußballnationalmannschaft.

England – Iran bei der WM in Katar: Spiel-Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Das Spiel England gegen den Iran läuft live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream - beides beim ZDF. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen haben sich die Rechte an den meisten Übertragungen gesichert.

Wenn man die Gesamt-Übersicht zur Übertragung der WM im Free-TV und Live-Stream betrachtet, stellt man bei ZDF und der ARD gewisse Lücken fest. Insgesamt 16 der Matches laufen nämlich exklusiv bei MagentaTV. Der Pay-TV-Sender der Deutschen Telekom bringt aber auch alle anderen Spiele.

Spiel: England– Iran, 1. Gruppenspiel Gruppe B

England– Iran, 1. Gruppenspiel Gruppe B Datum: Montag, 21. November 2022

Montag, 21. November 2022 Stadion: Khalifa International Stadium, ar-Rayyan

Khalifa International Stadium, ar-Rayyan Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

ZDF Übertragung im kostenlosen Live-Stream:ZDF

Gibt es eine Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Katar? Ja, im Winter ist es am Golf zwei Stunden später als hierzulande - wir Europäer können die Spiele also trotz der Verschiebung tagsüber verfolgen. Unsere Terminangaben bekommen Sie immer in deutscher Zeit.

Die Deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2022 in der Gruppe E

Deutschland spielt in Gruppe E, zusammen mit Spanien, Costa Rica und Japan. Die Begegnung mit Costa Rica ist das letzte der drei Gruppenspiele.

Live-Ticker zu England – Iran bei der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Das Spiel England gegen den Iran bei der WM 2022 können Sie bequem in unserem Daten-Center verfolgen. Hier kommt für Sie der Live-Ticker:

Bilanz zwischen England und dem Iran: Haben die beiden Teams schon mal gegeneinander gespielt?

Laut fussballdaten.de gab es bisher keine Gelegenheit für England und den Iran, einander auf grünem Rasen Maß zu nehmen. Google wagt dennoch eine Prognose und bewertet die Chancen für einen Sieg der Männer von der Insel mit 71 Prozent, für die Iraner mit 9 Prozent. Für Remis hat die Glaskugel demzufolge einen Wert von 20 Prozent errechnet.

