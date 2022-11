WM 2022: England – USA live im Free-TV und Stream sehen

Die Fußball-WM 2022 bietet am zweiten Gruppenspieltag die Partie England gegen die USA. Alle Infos rund um die Übertragung, den Anstoß, die Bilanz und unseren Live-Ticker gibt es hier.

25.11.2022 | Stand: 09:20 Uhr

Am sechsten Tag der Fußball-WM 2022 steht zum Abschluss die Partie England gegen die USA auf dem Programm. Damit beschert der Spielplan zur Fußball-WM 2022 den Nordamerikanern im zweiten Spiel die vorläufig schwierigste Aufgabe. Beide Mannschaften liegen in der Gruppe B auf Kurs.

Die "Three Lions" zeigten zum Auftakt eine Machtdemonstration und ließen sich beim 6:2 über den Iran nicht von der hochkochenden Diskussion über den Verzicht auf die "One Love"-Binde aus dem Rhythmus bringen. Bukayo Saka vom FC Arsenal ragte mit zwei Treffern heraus, DortmundsJude Bellingham eröffnete den Torreigen. England unterstrich damit, dass das Team zu den großen Favoriten unter den 32 Mannschaften zählt.

Die USA teilten die Punkte beim 1:1 gegen Wales. Auf die Pausenführung durch Timothy Weah antwortete Gareth Bale per Foulelfmeter. Das Team verfügt über einige Spieler mit Bundesligaerfahrung, auch Trainer Gregg Behalter schnürte in Deutschland die Schuhe – für Energie Cottbus und 1860 München.

Ein englischer Punktverlust wäre zwar keine Sensation, aber für die Briten wäre alles andere als ein Dreier schon eine Enttäuschung. Wir präsentieren die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Spiels im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream, den Anstoßzeitpunkt und die Bilanz beider Teams.

WM 2022: England - USA – Wann ist Anstoß?

Das Spiel England gegen USA steigt heute am Freitag, dem 25.11.2022. Der Anstoß ist auf 20 Uhr festgelegt. Die Partie wird im al-Bayt Stadium in Al-Chaur ausgetragen, wo auch das Eröffnungsspiel stattfand. Hier trägt auch Deutschland seine Gruppenspiele gegen Spanien und Costa Rica aus.

England gegen USA bei der WM 2022: Übertragung live im TV und Stream

Die Infos zur Übertragung der Fußball-WM 2022 sind seit einigen Tagen bekannt. Die Rechte für alle 64 Spiele besitzt in DeutschlandMagentaTV. Es werden aber auch 48 Partien im Free-TV gezeigt – entweder in der ARD oder im ZDF. Beim Spiel England gegen USA ist die ARD an der Reihe. Der Sender zeigt das Aufeinandertreffen auch in seinem Live-Stream. Hier gibt es alle Infos:

Spiel: England gegen USA

Datum: 25. November 2022

Stadion: al-Bayt Stadium, Al-Chaur

Uhrzeit: 20 Uhr

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Was noch zu bedenken ist: Zwischen Deutschland und Katar besteht eine Zeitverschiebung von zwei Stunden. Wenn die Partie England gegen USA startet, ist es also vor Ort bereits 22 Uhr. Hier nutzen wir aber durchgängig die mitteleuropäische Zeit.

Live-Ticker zu England gegen USA bei der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Um beim Spiel England gegen USA immer auf dem Laufenden gehalten zu werden, kann auch der Live-Ticker genutzt werden. Dieser bietet Informationen zu allen wichtigen Aktionen und den Toren.

England gegen USA: Bilanz der beiden Teams

In der Statistik finden sich bislang elf Vergleiche zwischen den Nationalteams Englands und der USA. Dabei ging das Mutterland des Fußballs achtmal als Sieger vom Platz, zweimal setzten sich die Amerikaner durch, eine Partie endete unentschieden.

Bei Weltmeisterschaften gab es zwei Duelle, aber noch keinen englischen Sieg. Am 29. Juni 1950 behaupteten sich die USA in Brasilien im Gruppenspiel dank Joe Gaetjens mit 1:0, beide Teams verpassten aber den Sprung in die Endrunde der vier Gruppensieger. Immerhin zu einem 1:1 reichte es am 12. Juni 2010 in Südafrika, wodurch beide Mannschaften ins Achtelfinale kamen: Steven Gerrard brachte England in Führung, Clint Dempsey besorgte den Endstand.

England gewann bislang einzig die Heim-WM 1966 – auch dank des weltberühmten Wembley-Tores im Finale beim 4:2 nach Verlängerung gegen Deutschland. Im vergangenen Jahr gelang mit Rang zwei die beste Platzierung bei einer Europameisterschaft– nach einer Niederlage im Elfmeterschießen gegen Italien. Dieses Spiel fand ebenfalls im Wembley-Stadion statt – wenn auch im erst 2007 eröffneten Neubau.

Für die USA steht bislang die Halbfinal-Teilnahme bei der ersten Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay als bestes Ergebnis in den Büchern. Außerdem gelang nur bei der WM 2002 in Japan und Südkorea der Einzug ins Viertelfinale. Den kontinentalen Titel in Nord- und Zentralamerika gewannen die "Red, White & Blues" siebenmal, zuletzt im vergangenen Jahr dank eines 1:0-Siegs nach Verlängerung über Mexiko.

Wir haben die Kader beider Teams in der Übersicht für Sie.

Das ist der Kader von England:

Position Spieler Tor Jordan Pickford

Nick Pope

Aaron Ramsdale Abwehr Kyle Walker

Luke Shaw

John Stones

Harry Maguire

Kieran Trippier

Eric Dier

Conor Coady

Trent Alexander-Arnold

Ben White Mittelfeld Declan Rice

Jordan Henderson

Kalvin Phillips

Mason Mount

Philip Foden

Jude Bellingham

James Maddison

Conor Gallagher Sturm Jack Grealish

Harry Kane

Raheem Sterling

Marcus Rashford

Bukayo Saka

Callum Wilson





Das ist der Kader von den USA:

Position Spieler Tor Ethan Horvath

Sean Johnson

Matt Turner Abwehr Cameron Carter

Sergino Dest

Aaron Long

Shaq Moore

Tim Ream

Antonee Robinson

Joe Scally

DeAndre Yedlin

Walker Zimmerman Mittelfeld Brenden Aaronson

Kellyn Acosta

Tyler Adams

Luca de la Torre

Weston McKennie

Yunus Musah

Cristian Roldan Sturm Jesus Ferreira

Jordan Morris

Christian Pulisic

Giovanni Reyna

Josh Sargent

Tim Weah

Haji Wright

