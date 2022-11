WM 2022: Katar – Senegal live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Fußball-WM 2022 trifft am zweiten Gruppenspieltag Katar auf den Senegal. Hier gibt es alle Infos rund um die Übertragung, den Anstoß, die Bilanz und unseren Live-Ticker.

25.11.2022 | Stand: 09:19 Uhr

Den Start in die Fußball-WM 2022 hat sich Katar sicher anders vorgestellt. Mit dem 0:2 gegen Ecuador unterstrich der Gastgeber seine Rolle als größter Außenseiter unter allen 32 Teams. Nun beschert ihnen der Spielplan zur Fußball-WM 2022 mit dem Senegal ein stärker eingeschätztes Team. Damit treffen die beiden Verlierer des Auftakts in der Gruppe A aufeinander.

Dabei verliefen die Partien für Katar und den Senegal höchst unterschiedlich. Das Emirat war bei seiner WM-Premiere gegen Ecuador hoffnungslos unterlegen und mit der noch recht knappen Niederlage gegen die Südamerikaner gut bedient. Der Senegal hingehen bot den Niederlanden lange Paroli, hätte selbst in Führung gehen können und unterlag am Ende durch zwei späte Tore ebenfalls mit 0:2.

Es war die erste WM-Auftakt-Niederlage der "Teranga-Löwen" bei der dritten Teilnahme. Dabei mussten die Westafrikaner das Turnieraus für ihren Superstar Sadio Mané verkraften, der in diesem Jahr zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt wurde. Der Rekordtorschütze gilt als großer Hoffnungsträger des gesamten Kontinents.

Beide Teams brauchen nach den Rückschlägen dringend drei Punkte, klarer Favorit ist der Senegal. Wir bieten Ihnen die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Spiels im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream, den Anstoßzeitpunkt und die Bilanz beider Teams.

WM 2022: Katar – Senegal – Wann ist Anstoß?

Das Spiel Katar gegen Senegal findet heute am Freitag, dem 25. November 2022, statt. Der Anstoß ist für 14 Uhr angesetzt. Gespielt wird im Al-Thumama Stadium in der Hauptstadt Doha. Hier traf der Senegal schon auf die Niederlande.

Katar gegen Senegal bei der WM 2022: Übertragung live im TV und Stream

Kurz vor Turnierbeginn wurden die Infos zur Übertragung der Fußball-WM 2022 bekanntgegeben. In Deutschland zeigt nur MagentaTV alle 64 Partien live. ARD und ZDFübertragen zusammen 48 Spiele im Free-TV. Das Spiel Katar gegen den Senegal wird live in der ARD ausgestrahlt. Der Sender bietet auch einen kostenlosen Live-Stream an. Hier eine Übersicht:

Spiel: Katar vs. Senegal, Gruppenphase WM 2022, 2. Spieltag

Datum: 25. November 2022

Stadion: Al-Thumama Stadium, Doha

Uhrzeit: 14 Uhr

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Zwischen Deutschland und Katar besteht eine Zeitverschiebung von zwei Stunden, wobei das Emirat hier voraus ist. Damit erfolgt der Anpfiff also um 16 Uhr Ortszeit. Wir geben jedoch durchgehend die mitteleuropäische Zeit an.

Live-Ticker zu Katar gegen Senegal bei der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Am frühen Nachmittag dürften hierzulande noch viele Menschen arbeiten. Daher bietet es sich an, das Spiel im Live-Ticker zu verfolgen. Hier finden sich alle Informationen rund um wichtige Aktionen und Tore.

Katar gegen Senegal: Bilanz der beiden Teams

Das WM-Spiel zwischen Katar und dem Senegal wird eine Premiere. Denn noch nie haben die beiden Länder ein offizielles Fußballspiel gegeneinander bestritten.

Katar nimmt ohnehin zum ersten Mal an einer Fußball-WM teil und droht, als erst zweiter Gastgeber nach Südafrika 2010 nach der Gruppenphase auszuscheiden. Den mit Abstand größten Erfolg feierte das Emirat mit dem völlig überraschenden Gewinn der jüngsten Asien-Meisterschaft 2019.

Dabei kassierte das Team vom spanischen Trainer Felix Sanchez nur ein einziges Gegentor – beim 3:1 im Finale über Japan. Zuvor hatte Katar nur zweimal die Vorrunde überstanden und war jeweils im Viertelfinale gescheitert.

Der Senegal tritt als frischgebackener Afrika-Meister an, womit es also ein Duell zweier kontinentaler Champions ist. Die Mannschaft von Trainer Aliou Cissé feierte den größten Erfolg der Verbandsgeschichte erst im Februar, nachdem es vier Jahre zuvor noch eine Final-Niederlage gegen Algerien gesetzt hatte.

Bei den beiden bisherigen WM-Teilnahmen scheiterte der Senegal jeweils dramatisch. 2002 in Japan und Südkorea kam das Aus im Viertelfinale beim 0:1 gegen die Türkei durch ein Golden Goal. Vor vier Jahren wurde das Achtelfinale wegen der Fairplay-Wertung verpasst – die punkt- und torgleichen Japaner hatten zwei Gelbe Karten weniger auf dem Konto.

Abschließend präsentieren wir Ihnen die Kader der beiden Mannschaften.

Das ist der Kader von Katar:

Position Spieler Tor Saad Alsheeb

Yousof Hassan

Meshaal Barsham Abwehr Pedro Miguel

Mohammed Waad

Tarek Salman

Musaab Khidir

Homam Ahmed

Bassam Hisham

Boualem Khoukhi

Ismail Mohamad Mittelfeld Abdelkarim Hassan

Abdulaziz Hatem

Ali Assadalla

Hassan Alhaydos

Karim Boudiaf

Salem Al Hajri

Assim Madibo

Naif Abdulraheem

Jassem Gaber

Mostafa Tarek Meshaal Sturm Ahmed Alaaeldin

Mohammed Muntari

Akram Afif

Khalid Muneer

Almoez Ali





Das ist der Kader vom Senegal:

Position Spieler Tor Édouard Mendy

Alfred Gomis

Seny Dieng Abwehr Kalidou Koulibaly

Youssouf Sabaly

Abdou Diallo

Fodé Ballo-Touré

Pape Abou Cissé

Ismail Jakobs

Formose Mendy

Cheikhou Kouyaté

Moussa Ndiaye

Moustapha Name Mittelfeld Idrissa Gana Gueye

Krépin Diatta

Nampalys Mendy

Pape Gueye

Pape Matar Sarr

Pathé Ciss

Mamadou Ndiaye Sturm Ismaïla Sarr

Famara Diédhiou

Boulaye Dia

Cheikh Dieng

Iliman Ndiaye

Nicolas Jackson

Lesen Sie auch