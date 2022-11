WM 2022: Marokko – Kroatien live im Free-TV & Stream

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar spielt Marokko gegen Kroatien in Gruppe F. Alle Infos rund um Anstoß, Übertragung im TV oder Stream sowie einen Live-Ticker zum Spiel gibt es hier.

23.11.2022 | Stand: 09:32 Uhr

Eines der wahrscheinlich weniger beachteten Spiele dieser WM ist das erste Spiel, das in Gruppe F gespielt wird. Hier tritt der amtierende Vizeweltmeister Kroatien gegen den Außenseiter Marokko an. Doch eigentlich ist auch der Vizeweltmeister ein Außenseiter in diesem Turnier, der zwar gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale hat, aber den WM-Titel wohl kaum nach Hause holen wird.

Der Favorit für den Gruppensieg in Gruppe F ist Belgien.WM 2022: Kanada im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in KatarFußball-WM 2022 Den Belgiern traut man schon seit Jahren zu, eine Top Leistung in einer WM zu bringen. Und auch Kanada hat ein solides Team und schon einige Achtungserfolge, doch gute Chancen auf die K.o.-Runde hat Kanada in diesem Jahr nicht.

Kroatien hat ja letztes Mal schon bewiesen, dass man die Nationalmannschaft des Landes nicht einfach so abschreiben sollte und in die Partie gegen Marokko geht das kroatische Team als klarer Favorit. Die Motivation für Marokko dürfte aber besonders hoch sein, denn ein Einzug ins Achtelfinale wäre ein sensationeller Erfolg in der marokkanischen Fußball-Geschichte. Für beide Mannschaften wäre ein Sieg in diesem ersten Spiel wichtig. Denn laut Spielplan zur Fußball-WM 2022 treten alle Mannschaften einer Gruppe nur einmal gegeneinander an.

WM 2022: Termin von Marokko gegen Kroatien - Wann ist Anstoß?

Mit dem Spiel Marokko - Kroatien wird der Kampf ums Weiterkommen in Gruppe F eröffnet. Die Ergebnisse der ersten Spiele der Gruppe sind dabei vor allem für Marokko entscheidend, denn der Underdog in Gruppe F könnte einen Sieg im ersten Spiel gut gebrauchen, wenn der Traum vom Weiterkommen nicht unmittelbar nach dem WM-Start wieder begraben werden soll.

Das Spiel findet am Mittwoch, dem 23. November, statt. Anstoß der Partie ist vormittags um 11 Uhr im al-Bayt-Stadion, dem zweitgrößten der acht Stadien in Katar. In Katar selbst wird es allerdings bereits Nachmittag sein, denn aufgrund der Zeitverschiebung sind wir immer zwei Stunden hintendran. Doch ob 11 oder 13 Uhr - die Spieler müssen so oder so in der prallen Mittagshitze des Wüstenstaates auf den Platz.

Marokko - Kroatien bei der WM 2022 in Katar: Übertragung des Spiels im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaftübernehmen wie gewohnt zu einem großen Teil die öffentlich-rechtlichen Sender. Das Spiel Marokko - Kroatien wird in der ARD gezeigt, sowohl im Free-TV, als auch im kostenlosen Live-Stream in der ARD-Mediathek.

Die Übertragung der restlichen Spiele der Fußball-WM 2022übernehmen auch zu einem Großteil die ARD und das ZDF, aber einige Begegnungen gibt es exklusiv nur bei MagentaTVzu sehen. Während die öffentlich-rechtlichen Sender 48 Spiele der WM zeigen, sind bei MagentaTV alle 64 zu sehen. Wer das Angebot nutzen möchte, benötigt allerdings ein Abo bei MagentaTV, welches ab zehn Euro im Monat erhältlich ist.

Spiel: Marokko– Kroatien, 1. Gruppenspiel Gruppe F

Marokko– Kroatien, 1. Gruppenspiel Gruppe F Datum: Mittwoch, 23. November 2022

Mittwoch, 23. November 2022 Stadion: al-Bayt-Stadion

al-Bayt-Stadion Uhrzeit: 11 Uhr

11 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

ARD Übertragung im kostenlosen Live-Stream:ARD-Mediathek

WM 2022 in Katar: Das Spiel Marokko vs. Kroatien - Spielstand und Ergebnis im Live-Ticker

Da das Spiel mittags und unter der Woche stattfindet, bietet sich ein Live-Ticker an, um die Partie auch während der Arbeit zu verfolgen. Unser Datencenter liefert Ihnen alle Infos rund um das aktuelle Spielgeschehen.

WM-Bilanz von Marokko gegen Kroatien

Die beiden Mannschaften sind noch nicht in einer WM oder bei Freundschaftsspielen aufeinandergetroffen. Das Auftaktspiel in Gruppe F wird also in dieser Hinsicht eine Premiere für die beiden Teams. Abzusehen ist aber bereits, dass Kroatien im Spiel gegen Marokko die besseren Chancen auf einen erfolgreichen WM-Auftakt hat. (AZ)

