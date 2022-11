WM 2022: Niederlande - Katar live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Fußball-WM 2022 ist das Spiel Niederlande - Katar live im TV und Stream zu sehen. Auch Free-TV? Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung, Anstoß und einen Live-Ticker zum Spiel.

29.11.2022 | Stand: 11:37 Uhr

Die Fußball-WM 2022 in Katar startete vor rund einer Woche mit der großen Eröffnungs-Show und dem Auftakt-Spiel der Gastgeber gegen Ecuador, das die arabischen Kicker mit 0:2 in den Sand setzten. Inzwischen gab es einige Spiele mit zumTeil unerwarteten Ergebnissen und Siegern. Katar ist nach Südafrika erst das zweite Land, das es als Gastgeber nicht in die K.o.-Runde des eigenen Turniers schafft.

Am zweiten Tag der Gruppenphase der Gruppe ANiederlandegegen das Emirat Katar, für dessen Team die Begegung aus den geschilderten Gründen nur noch symbolische Bedeutung hat.

Der WM-Modus ist 2022 so ausgelegt, dass jede Mannschaft nur ein Spiel gegen die anderen Teams seiner Gruppe austrägt. Die Erst- und Zweitplatzierten arbeiten sich ins Achtelfinale hoch, die jeweils Dritten und Vierten scheiden sang- und klanglos aus. Unter allen qualifizierten Teams dürften die Mannen aus Katar den kürzesten Rückreiseweg haben, falls das für sie ein Trost sein sollte.

Die Rangfolge innerhalb der Gruppen ergibt sich natürlich zuerst aus der jeweiligen Punktzahl. Sollte die nicht eindeutig sein, gilt die Tordifferenz. Wenn auch die keine Klarheit bringt, zählt die Summe der Tore.

Alle Details zur Übertragung des Matches Niederlande vs. Katar im Pay-TV sowie im Free-TV und Gratis-Livestream, den Anstoßtermin, einen kostenlosen Live-Ticker und die Bilanz der beiden Mannschaften finden Sie hier bei uns.

WM-Spiel Niederlande - Katar: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Spielplan zur Fußball-WM 2022 hat es so bestimmt: Das Spiel Niederlande vs. Katar wird heute am 29. November 2022 um 16 Uhr unserer Zeit im Al-Bayt-Stadion angepfiffen. Diese Arena befindet sich im Ort Al-Khor. Sie ist eines der acht Stadien in Katar, in denen die Matches stattfinden.

Niederlande - Katar bei der WM 2022: Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream

Das Spiel Niederlande gegen Katar läuft live im Pay-TV TV bei MagentaTV, aber zeitgleich überträgt die ARD das Match im Free-TV und im Gratis-Stream ihrer Sportschau.

Wenn man die Gesamt-Übersicht zur Übertragung der WM im Free-TV und Live-Stream betrachtet, stellt man bei den Öffentlich-Rechtlichen bedauerliche Lücken fest, zumindest im linearen TV. ARD und ZDF haben sich zwar die Rechte an den meisten Übertragungen gesichert, doch die Begegnung der Niederlande und Katar steht bei keinem der Großen Zwei im Fernseh-Programm. Insgesamt 16 der Matches laufen ausschließlich bei MagentaTV. Der Pay-TV-Sender der Deutschen Telekomübertragt aber auch alle anderen Spiele.

Spiel: Niederlande - Katar, Spieltag 2 der Gruppenphase, Gruppe A

Niederlande - Katar, Spieltag 2 der Gruppenphase, Gruppe A Datum: Dienstag, 29. November 2022

Dienstag, 29. November 2022 Stadion: Al-Bayt-Stadion, Al-Khor

Al-Bayt-Stadion, Al-Khor Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

ARD Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Magenta TV Kostenloser Live-Stream ab 15.10 Uhr: Sportschau der ARD

Zwischen Deutschland und Katar gilt es, eine Zeitverschiebung zu beachten. Im Winter ist es am Golf zwar zwei Stunden später als bei uns, aber trotzdem kann man hierzulande sämtliche Matches tagsüber verfolgen. Unsere Uhrzeiten geben wir in mitteleuropäischer Zeit an.

Live-Ticker zu Niederlande gegen Katar bei der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Sie können sich zwischen dem gebührenpflichtigenMagentaTV und der ARD-Übertragung nicht entscheiden? Bewegtbildmüde? Herzlichen Glückwunsch: Wir haben haben eine hervorragend getextete Alternative für Sie: Das Spiel Niederlande gegen Katar bei der WM 2022 können Sie in unserem Daten-Center verfolgen. Kostenlos natürlich. Der Live-Ticker versorgt Sie zuverlässig mit Infos über Tore, Aufstellung, Karten jedweder Farbe und allen sonstigen Details des Spiels.

Bilanz zwischen den Niederlanden und Katar: Sind die beiden Teams sich schon mal auf dem Platz begegnet?

Nein. Laut fussballdaten.de gab es bisher noch keine Gelegenheit für die Niederlande und Katar, sich auf grünem Rasen gegenseitig zu prüfen. Google wagt allerdings dennoch eine Prognose und bewertet die Chancen für einen Sieg unserer niederländischen Nachbarn mit 82 Prozent, die der Männer vom Golf mit 6 Prozent. Für ein Unentschieden hat der Suchmaschinen-Blick in die Kristallkugel immerhin noch einen Wert von zwölf Prozent ergeben.

