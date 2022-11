WM 2022: Senegal - Niederlande live im Free-TV und Stream sehen

In der Gruppenphase der WM 2022 gibt es das Spiel Senegal - Niederlande live im TV und Stream zu sehen. Wissenswertes rund um Übertragung, Anstoß, Bilanz und einen Live-Ticker zur Partie gibt es hier.

21.11.2022 | Stand: 10:17 Uhr

Für viele steht diese WM unter einem schlechten Stern. Dennoch möchten wir Sie über alle stattfindenden Spiele und Teams bei der WM 2022 näher informieren.

Der Spielplan der Fußball-WM 2022 zeigt, dass nach dem Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador als nächstes der Senegal gegen die Niederlande aus Gruppe A spielt. Das Spiel zwischen Deutschland und Japan ist die erste Bewährungsprobe für die DFB-Elf und findet am 4. Spieltag der WM statt.

Für alle Senegalesen und Fans dieser Mannschaft gab es bereits vor Antritt dieser WM 2022 einen Rückschlag. Der offensive Bayern-Spieler Sadio Mane, kann die Reise nach Katar aufgrund einer Verletzung nicht antreten und fällt daher krankheitsbedingt aus. Nun muss der Afrikameister ohne den Topstar ran. Nicht nur der Senegal kann mit Bayern-Spielern glänzen. Für die Niederlande läuft der Münchner Matthijs de Ligt auf, der im Sommer von Juventus Turin an die Säbenerstraße wechselte. Mit Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen steht ein weiterer Deutschland-Legionär im Kader von den Niederlanden.

Möchten Sie gerne mehr zur Partie der WM 2022 zwischen dem Senegal und der Niederlande erfahren? Wie läuft die Übertragung ab? Wann ist Anstoß? Wie sieht die Bilanz der beiden Teams aus? Wir haben die Infos für Sie zusammengetragen.

WM 2022 - Senegal vs. Niederlande: Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen dem Senegal und der Niederlande findet heute am Montag, 21. November 2022, statt. Anpfiff ist um 17.00 Uhr. Das Spiel findet im Al-Thumama-Stadion in Doha statt.

Senegal gegen Niederlande bei der WM 2022: Übertragung live im TV und Stream

Kurz vor dem Start wurden auch die Infos zur Übertragung der Fußball-WM 2022 bekannt gegeben. Es teilen sich in Deutschland wie immer das ZDF und die ARD die Rechte an der Übertragung, aber 16 Partien wird es exklusiv bei MagentaTV zu sehen geben. Das Spiel zwischen dem Senegal und den Niederlanden wird vom ZDFübertragen. Alle, die gerne von unterwegs aus das Spiel verfolgen möchten oder einfach keinen Fernseher zur Hand haben, können das Spiel auch im Stream mitverfolgen. Hier haben wir eine Übersicht für Sie:

Spiel: Senegal vs. Niederlande

Senegal vs. Niederlande Datum: 21. November 2022

21. November 2022 Stadion: Al Thumama-Stadion, Doha

Al Thumama-Stadion, Doha Uhrzeit: 17 Uhr

17 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

ZDF Übertragung im kostenlosen Live-Stream:ZDF

Die Zeitverschiebung zwischen Katar und Deutschland beträgt im Winter zwei Stunden. Katar ist Deutschland demnach zwei Stunden voraus.

Live-Ticker zu Senegal - Niederlande bei der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Wenn Sie auf die lauten Fans und Spielkommentare verzichten möchten, dann verfolgen Sie das Spiel zwischen dem Senegal und den Niederlanden doch entspannt bei uns im Live-Ticker:

Das ist die Bilanz der beiden Teams

Alle, die sich an dieser Stelle eine Bilanz der Aufeinandertreffen zwischen dem Senegal und der Niederlande wünschen, müssen wir enttäuschen. Das Spiel der diesjährigen Weltmeisterschaft ist das erste Konkurrieren der beiden Teams überhaupt. Dennoch gibt es ein paar Fakten zu den Mannschaften.

Bereits in diesem Jahr konnte die Nationalmannschaft aus dem Senegal einen großen Titel einfahren. Bei der Afrikameisterschaft 2022 in Kamerun ging die Mannschaft von Aliou Cissé mit dem Pokal nachhause. Insgesamt nahm der Senegal an den Weltmeisterschaften in den Jahren 2002 und 2018 teil. Auf einen Weltmeistertitel muss der Senegal allerdings bisher noch warten.

Auch die Niederlande konnte bisher noch keinen WM-Titel einfahren. Insgesamt holten die Niederlande schon dreimal den Titel Vize-Weltmeister. In Europa sieht die Sache allerdings schon anders aus. 1998 wurden die Niederländer Europameister. Aktuell ist der Nationaltrainer Louis Van Gaal.

Das ist der Kader vom Senegal:

Position Spieler Tor Édouard Mendy

Alfred Gomis

Seny Dieng Abwehr Kalidou Koulibaly

Youssouf Sabaly

Abdou Diallo, 26

Fodé Ballo-Touré

Pape Abou Cissé

Ismail Jakobs, 23

Formose Mendy Mittelfeld Idrissa Gueye

Cheikhou Kouyaté

Krépin Diatta

Nampalys Mendy

Pape Gueye

Pape Matar Sarr

Moustapha Name

Mamadou Loum

Pathé Ciss Sturm Sadio Mané

Ismaïla Sarr

Famara Diédhiou

Boulaye Dia

Bamba Dieng

Iliman Ndiaye

Nicolas Jackson

Das ist der Kader der Niederlande:

Position Spieler Tor Justin Bijlow

Remko Pasveer

Andries Noppert Abwehr Daley Blind

Stefan de Vrij

Virgil van Dijk

Matthijs de Ligt

Denzel Dumfries

Nathan Aké

Jurriën Timber

Tyrell Malacia

Jeremie Frimpong Mittelfeld Frenkie de Jong

Steven Berghuis

Davy Klaassen

Marten de Roon

Teun Koopmeiners

Kenneth Taylor

Xavi Simons Sturm Memphis Depay

Luuk de Jong

Steven Bergwijn

Vincent Janssen

Wout Weghorst

Cody Gakpo

Noa Lang

