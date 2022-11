WM 2022: Übertragung von Frankreich – Australien live im Free-TV & Stream

In der Gruppenphase der WM 2022 trifft Frankreich auf Australien. Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um Anstoß, Übertragung, Bilanz sowie einen Live-Ticker.

22.11.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Am 20. November 2022 fand das große Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt. Insgesamt 32 Teams konnten sich im Vorfeld für die Gruppenphase qualifizieren. In Gruppe A bis H spielen wie gewohnt vier Mannschaften gegeneinander. Heute am Dienstag, dem 22. November, ist der offizielle Start für Gruppe D, in der sich Frankreich, Australien, Dänemark und Tunesien unter Beweis stellen müssen. Die zwei Mannschaften mit den besten Ergebnissen nach drei Spielen sichern sich den Einzug in das WM-Achtelfinale.

Laut dem Spielplan der Fußball-WM 2022 trifft die französische Nationalmannschaft in ihrer ersten Partie auf Australien. Die Begegnung zwischen den beiden Mannschaften findet im Al Janoub Stadium in Doha statt. Das Stadion wurde 2019 eingeweiht und bietet Platz für über 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Es fungiert bei der Weltmeisterschaft 2022 als Austragungsort für insgesamt sechs Gruppenspiele und eine Begegnung im Achtelfinale. Neben dem Al Janoub Stadium wurden für die WM sieben weitere Stadien in Katar erbaut.

Wann ist der Anstoß zwischen Frankreich und Australien bei der WM 2022 in Katar? Wird die Begegnung im Free-TV und Stream übertragen? Gibt es einen Live-Ticker zum Spiel? Alle wichtigen Infos rund um das WM-Spiel Frankreich gegen Australien lesen Sie hier in diesem Artikel.

Frankreich gegen Australien in Gruppe D bei der WM 2022: Termin und Anstoß

Der Termin für das erste Spiel von Frankreich und Australien bei der Fußball-WM 2022 fällt auf den heutigen Dienstag, den 22. November 2022. Anpfiff ist um 20 Uhr abends deutscher Zeit.

Für die französische und australische Nationalmannschaft beginnt die Partie um 22 Uhr im Al Janoub Stadium in Doha. Zwei Stunden ist Katar aufgrund der Zeitverschiebung der deutschen Winterzeit voraus.

WM in Katar 2022: Übertragung von Frankreich - Australien live im Free-TV und Stream

Fußballbegeistere dürften sich über die Übertragung des WM-Spiels Frankreich gegen Australien freuen: Die Partie läuft im Free-TV beim Sender ZDF und zeitgleich im kostenfreien ZDF-Livestreamüber die Bildschirme - und das zur besten Sendezeit um 20 Uhr.

Hier haben wir die wichtigsten Infos rund um die Übertragung zum WM-Spiel Frankreich vs. Australien für Sie im Überblick:

Spiel: Frankreich - Australien, Gruppenspiel, Gruppe D

Frankreich - Australien, Gruppenspiel, Gruppe D Datum: Dienstag, 22. November 2022

Dienstag, 22. November 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Stadion: Al Janoub Stadium, Doha

Al Janoub Stadium, Doha Übertragung im Free-TV: ZDF

ZDF Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream:ZDF

Live-Ticker zu Frankreich - Australien bei der WM 2022 in Katar: Spielstand und Ergebnis

Sie haben am heute Abend schon was vor und dadurch nicht die Möglichkeit, das Spiel live im TV oder Stream zu sehen? Sie möchten die Begegnung in der WM-Gruppenphase zwischen Frankreich und Australien dennoch nicht verpassen? Mit dem Live-Ticker haben Sie die Möglichkeit, den kompletten Spielverlauf inklusive Aufstellung, gelben und roten Karten, sowie Auswechslungen zeitgleich zur TV-Ausstrahung zu verfolgen.

Frankreich und Australien im direkten Vergleich: Die Bilanz vor dem Anstoß in der WM-Gruppenphase 2022

Nach Angaben von weltfußball.desind sich die beiden Nationalmannschaften 1994 das erste Mal bei einem Freundschaftsspiel auf dem Rasen begegnet. Mit einem 1:0 konnte sich Frankreich damals gegen Australien durchsetzen. 2001 folgte die Begegnung im Rahmen des Confederations Cups, bei der sich Australien den Sieg sichern konnte. Noch im gleich Jahr trennten sich Frankreich uns Australien mit einem Unentschieden von 1:1 voneinander. In einem weiteren Freundschaftsspiel überzeugte Frankreich 2013 mit einem haushohen Sieg von 6:0. Die letzte Partie der beiden Mannschaften fand während der vergangenen WM 2018 in Russland statt. Auch hier konnte das französische Team ihrer Favoritenrolle durch einen 2:1-Sieg gegen Australien gerecht werden. (AZ)

