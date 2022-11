WM 2022: Übertragung von Spanien – Costa Rica live im Free-TV & Stream

In Gruppe E trifft bei der WM 2022 Gruppenfavorit Spanien auf Costa Rica. Hier erfahren Sie alles rund um Anstoß, Live-Ticker und Übertragung des Spiels im TV und Stream.

23.11.2022 | Stand: 09:33 Uhr

Den Auftakt in Gruppe E macht das Spiel Deutschland gegen Japan. Nur wenige Stunden später spielen dann auch die anderen beiden Mannschaften aus der Gruppe, Spanien und Costa Rica, gegeneinander. Der klare Favorit sind dabei die Spanier.

Dies gilt nicht nur für das Spiel gegen Costa Rica, sondern auch für die Spiele der Spanier gegen Deutschland und JapanWM 2022: Japan im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in KatarWM in Katar. Der einzige Konkurrent Spaniens mit einer ernstzunehmenden Chance auf den Gruppensieg ist die Deutsche Mannschaft. Falls jedoch der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte und Costa Rica gegen Spanien gewinnt, so wäre die Gruppe völlig offen. Die Ergebnisse der ersten Spiele in Gruppe E sind also maßgeblich dafür, wie Deutschlands Chancen aufs Weiterkommen oder sogar den Gruppensieg stehen.

Die nächste Runde für Gruppe E findet laut Spielplan zur Fußball-WM 2022 erst am 27. November statt. Dann kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Anwärter auf den Gruppensieg, Spanien und Deutschland. Wie wichtig dieses Spiel wird, hängt jedoch auch davon ab, ob die beiden Mannschaften ihre ersten Spiele gegen Japan und Costa Rica souverän gewinnen oder ob es den schwächeren Nationalmannschaften gelingt, sich einen Überraschungssieg zu erspielen. Daher lohnt es sich trotz der Diskrepanz zwischen Spanien und Costa Rica, das Spiel anzuschauen. Wo Sie dieses im TV oder Stream sehen können, erfahren Sie hier bei uns.

Spanien - Costa Rica bei der WM 2022 in Katar: Termin des Spiels - Wann ist Anstoß?

Die ersten Spiele in Gruppe E finden erst am vierten Veranstaltungstag der WM 2022 in Katar statt. Auch das Spiel Spanien - Costa Rica wird dementsprechend am 23. November gespielt. Anstoß für die Partie ist um 17 Uhr deutscher Zeit. Aufgrund der Zeitverschiebung zu Katar bedeutet das, dass nach lokaler Zeit erst um 19 Uhr gespielt wird. Das dürfte alle Spieler erfreuen, denn so entgehen sie der brütenden Mittagshitze des Wüstenstaates.

Gespielt wird im al-Thumama Stadion, einem der kleineren der acht Stadien in Katar, in denen die WM stattfindet. Das al-Thumama Stadion fasst bis zu 40.000 Zuschauer.

WM 2022 in Katar: Übertragung des Spiels Spanien vs. Costa Rica im Free-TV und Stream

Dank dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind die meisten Spiele der WM 2022 in Katar im Free-TV zu sehen. Lediglich 16 Spiele übertragen die ARD und das ZDF nicht. Diese sind, ebenso wie alle anderen Spiele, für deutsche Zuschauer über MagentaTV im Pay-TV zu empfangen. Die Telekom hat sich die Rechte zur Übertragung der Fußball-WM 2022 für alle Spiele gesichert. Die Partie zwischen Spanien und Costa Rica zählt allerdings zu den Begegnungen, die auch im Free-TV zu sehen sind. Die Ausstrahlung übernimmt die ARD.

Auch im Stream ist das Spiel kostenlos verfügbar. In der Übertragung durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist das Streaming mit eingeschlossen. Das Spiel Spanien - Costa Rica ist dementsprechend in der ARD-Mediathek zu sehen.

Spiel: Spanien - Costa Rica, Gruppenspiel, Gruppe E

Spanien - Costa Rica, Gruppenspiel, Gruppe E Datum: Mittwoch, 23. November 2022

Mittwoch, 23. November 2022 Uhrzeit: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: al-Thumama Stadion

al-Thumama Stadion Übertragung im Free-TV: ARD

ARD Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream:ARD

Live-Ticker zur WM 2022 in Katar: Spanien gegen Costa Rica - Spielstand und Ergebnis

Besonders für die unter der Woche stattfindenden Spiele der WM 2022 bietet sich unser Live-Ticker an. Unser Datencenter verfügt über alle Informationen rund um den Spielverlauf. Selbstverständlich können Sie sich mit dem Live-Ticker aber auch immer über die aktuellen Ergebnisse der Spiele der WM in Katar informieren.

Spanien - Costa Rica: WM-Bilanz der Nationalteams

In einer Weltmeisterschaft sind die beiden Mannschaften bisher noch nicht aufeinandergetroffen. Dem Ergebnis des letzten Testspiels nach zu urteilen, das die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt haben, dürfte das zum großen Glück der Costa Ricaner so sein. Denn dieses entschied Spanien überzeugend mit 5:0 für sich.

Dass es einen erheblichen Unterschied zwischen dem Niveau der beiden Mannschaften gibt, kann man auch daran erkennen, dass Spanien schon oft als einer der Favoriten galt und 2006 sogar Weltmeister wurde. Costa Rica hat es hingegen bislang lediglich zwei Mal aus der Gruppenphase heraus geschafft. (AZ)

