WM 2022: Uruguay – Südkorea live im Free-TV und Stream sehen - alle Infos zur Übertragung

Im ersten Spiel von Gruppe H bei der WM 2022 trifft Uruguay auf Südkorea. Wir haben alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und einen Live-Ticker zum Spiel für Sie.

24.11.2022 | Stand: 10:26 Uhr

Bis zum 24. November dauert der 1. Spieltag der WM 2022 in Katar. Dann dürfen auch endlich die WM-Teams aus Gruppe G und Gruppe H ihre ersten Matches austragen. Den Auftakt in Gruppe H machen Uruguay und Südkorea und am späten Nachmittag treffen dann auch Portugal und Ghana aufeinander. Uruguay ist im Spiel gegen Südkorea der klare Favorit, doch die Weltmeisterschaft in Katar hat schon jetzt gezeigt, dass durchaus mit der ein oder anderen Überraschung zu rechnen ist: Superstar Lionel Messi hat mit der argentinischen Nationalmannschaft eine historische 1:2 Niederlage gegen die absoluten Underdogs aus Saudi-Arabien kassiert.

Der Qualitätsunterschied zwischen Uruguay und Südkorea ist zwar nicht ganz so hoch, aber ein Vergleichspunkt macht eindrücklich deutlich, dass Uruguay zumindest auf dem Papier die bessere Mannschaft hat: Der südamerikanische Kader ist insgesamt ganze 450 Millionen Euro wert, während der Kader von Südkorea "gerade einmal" einen Gesamtwert von 164 Millionen Euro hat. Hier erfahren Sie, wo es die Partie zwischen Uruguay und Südkorea live im TV und Stream zu sehen gibt. Außerdem haben wir auch einen Live-Ticker zum Spiel für Sie.

WM-Spiel Uruguay gegen Südkorea: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der WM 2022 dürfen Uruguay und Südkorea erst am letzten Termin des 1. Spieltags endlich auch den Ball ins Rollen bringen. Das Gruppenspiel Uruguay - Südkorea findet am 24. November 2022 statt. Anstoß ist um 14 Uhr deutscher Zeit im Education City Stadium. Das Turnier in Katar wird in insgesamt acht WM-Stadien ausgetragen.

Uruguay - Südkorea: Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Im Free-TV übernehmen die ARD und das ZDF die Übertragung der Fußball-WM 2022. Das öffentlich-rechtliche Duo zeigt diesmal aber nur 48 der insgesamt 64 WM-Partien. 16 Spiele gibt es exklusiv beim Pay-TV-Sender MagentaTV zu sehen. Der Telekom-Sender zeigt parallel zu den Öffentlich-Rechtlichen aber auch alle übrigen WM-Spiele aus Katar. Die Partie zwischen Uruguay und Südkorea gehört jedoch nicht zu den Exklusiv-Spielen und wird auch im Free-TV laufen. Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Katar beträgt übrigens zwei Stunden. Wir geben alle Uhrzeiten in deutscher Zeit an.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels zwischen Uruguay und Südkorea auf einen Blick:

Spiel: Uruguay - Südkorea, Gruppenphase WM 2022, Gruppe H

Uruguay - Südkorea, Gruppenphase WM 2022, Gruppe H Datum: Mittwoch, 24. November 2022

Mittwoch, 24. November 2022 Stadion: Education City Stadium, ar-Rayyan

Education City Stadium, ar-Rayyan Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

ZDF Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im kostenlosen Live-Stream:ZDF

Live-Ticker zum Spiel Uruguay - Südkorea: Spielstand, Ergebnis und alle Highlights des Spiels

Wenn Sie nicht die ganze Partie zwischen Uruguay und Südkorea im TV ansehen möchten, dann nutzen Sie alternativ doch unseren Live-Ticker. Das Datencenter hat nicht nur alle Highlights des Spiels für Sie, sondern auch Karten, Auswechslungen und natürlich alle Tore.

Uruguay gegen Südkorea bei der WM 2022: Bilanz der beiden Nationalmannschaften

Laut fussballdaten.de sind sich Uruguay und Südkorea bisher schon fünf Mal begegnet. Zwei Mal trafen die beiden Mannschaften bei Weltmeisterschaften aufeinander und drei Mal trafen sich die Nationen zu Testspielen. Die Statistik spricht eine eindeutige Sprache: Vier der Fünf Spiele hat Uruguay gewonnen - dazu gehören auch beide WM-Begegnungen. Bei einer Weltmeisterschaft trafen Uruguay und Südkorea zuletzt 2010 in Südafrika aufeinander. Die Südamerikaner setzten sich im Achtelfinale mit 2:1 gegen Südkorea durch und schafften es dann noch bis ins Halbfinale des Turniers. (AZ)

