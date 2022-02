"ZERV - Zeit der Abrechnung": Sendetermine, Handlung und Darsteller

Die Serie "ZERV - Zeit der Abrechnung" läuft in der ARD. Wir informieren Sie hier über Sendetermine, Handlung, Darsteller im Cast, Folgen und Wiederholungen.

23.02.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Die Polit-Krimiserie "ZERV - Zeit der Abrechnung" ist in der ARD zu sehen. Das historische Krimi-Drama spielt im Jahr 1991 und erzählt die Geschichte der Berliner Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Konkret geht es um die "ZERV", die Verbrechen aus der Zeit der DDR und der Wende aufarbeiten soll.

Die Idee zur Serie stammt von Drehbuchautor Michael Klette. Regie führte Dustin Losse. Gedreht wurde unter anderem in Berlin, Leipzig und Tschechien.

Wie liegen die Sendetermine von "ZERV - Zeit der Abrechnung"? Wo gibt es Wiederholungen zu sehen? Und welche Schauspieler sind im Cast der Serie? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere Infos zu den Sendeterminen, zur Übertragung, der Handlung und der Besetzung finden Sie hier.

Sendetermine von "ZERV - Zeit der Abrechnung"

Die einzelnen Folgen von "ZERV - Zeit der Abrechnung" werden jeweils als Doppelfolge an drei aufeinanderfolgenden Abenden in der ARD ausgestrahlt. Das sind die Sendetermine und Sendezeiten:

Folge 1 und 2: Dienstag, 22. Februar 2022, ab 20.15 Uhr

Folge 3 und 4: Mittwoch, 23. Februar 2022, ab 20.15 Uhr

Folge 5 und 6: Donnerstag, 24. Februar 2022, ab 20.15 Uhr

Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "ZERV - Zeit der Abrechnung"

"ZERV - Zeit der Abrechnung gibt es im Free-TV bei ARDzu sehen. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen, kann die Serie auch zeitgleich im Stream der ARD verfolgt werden. Darüber hinaus sind alle Folgen bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung in der Mediathek des Senders verfügbar und können dort auch als Wiederholung angeschaut werden.

Auch im TV werden die einzelnen Episoden in Doppelfolgen wiederholt. Folge 1 und 2 laufen am Mittwoch, 23.02.2022, ab 00.25 Uhr im Programm der ARD. Folge 3 und 4 sind am Donnerstag, 24.02.2022, ab 00.35 Uhr zu sehen und die letzten beiden Folgen am Freitag, 25.02.2022, ab 00.45 Uhr.

Episoden: Das sind die Folgen von "ZERV - Zeit der Abrechnung"

Die Serie "ZERV - Zeit der Abrechnung" besteht aus insgesamt sechs Folgen, die alle eine Länge von circa 45 Minuten haben. Das sind die Titel der einzelnen Episoden:

Folge 1: "Andere Zeiten"

Folge 2: "In Deckung"

Folge 3: "Spurensuche"

Folge 4: "Die Täter von damals..."

Folge 5: "Sieben Brücken"

Folge 6: "Über Grenzen"

Handlung: Darum geht es in "ZERV - Zeit der Abrechnung"

Karo Schubert hat es im Jahr 1991 im wiedervereinten Deutschland mit viel Arbeit und Fleiß geschafft, eine Stellung als Kriminalhauptkommissarin zu bekommen. Im Zuge dessen trifft sie zum ersten Mal auf den Kommissar Peter Simon, der für die Sondereinheit "ZERV" arbeitet".

Gemeinsam ermitteln im Mordfall eines hohen Mitarbeiters des Abrüstungsministeriums und benötigen dafür die Unterstützung ihrer Kollegen aus dem Osten. Schnell sind die beiden in dubiose Machenschaften verstrickt, die über die Grenzen hinaus gehen. Schubert und Simon werden unter anderem mit illegalen Waffengeschäften, nicht vollzogener Abrüstung und politischem Unrecht konfrontiert.

Besetzung: Diese Darsteller sind bei "ZERV - Zeit der Abrechnung" im Cast

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über alle Hauptdarsteller im Cast von "ZERV - Zeit der Abrechnung" und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Nadja Uhl Karo Schubert Thorsten Merten Hajo Gärster Fabian Hinrichs Peter Simon Leon Ullrich Bernd Haller Fritzi Haberlandt Uta Lampert Henriette Hölzel Frauke Beckmann Max Hubacher Holger Bündner Alina Stiegler Patrizia Schäfer Rainer Bock Hans Thieme Imogen Kogge Elisabeth Schubert Peter Schneider Andi Vanessa Loibl Silvia Schubert Caroline Cousin Bianca Valentin Kleinschmidt Walter

(AZ)