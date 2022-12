Zu Guttenberg und Lindner diskutieren im Jahresrückblick: Generation Porsche

Karl-Theodor zu Guttenberg und Christian Lindner diskutieren im Fernsehen, wie viele Luxuswagen man sich wohl 2024 noch leisten kann. Im Netz kam das Thema nicht gut an.

Kein Witz! Ein gefühlter und ein bekennender Porsche-Fahrer unterhalten sich über die Aussichten im kommenden Jahr. Am Ende bremsen sie vor der Frage: „Werden wir uns 2024 noch Ferraris und Porsches kaufen?“ Der frisch gebackene Moderator Karl-Theodor zu Guttenberg wollte das zumindest beim Jahresrückblick „2022! Menschen, Bilder, Emotionen“ von Bundesfinanzminister Christian Lindner wissen.

Man könnte jetzt sagen, es gibt wichtigere Fragen aktuell im Leben. Wie zahle ich beispielsweise meine Gasrechnung? Oder: Wie ließe sich das vielleicht komplizierteste Steuersystem der Welt auf Bierdeckelgröße schmelzen? Aber natürlich wollte Guttenberg, dem ein Twitternutzer bei seiner Moderatoren-Premiere die emotionale Wärme eines Tiefkühlers unterstellte, den FDP-Chef mit einer Frage und mit dem Hinweis auf ein mögliches Tempolimit ein wenig aufs Glatteis fahren lassen.

Lindner aber hatte Winterreifen aufgezogen und sagte, die Demokratie lebe vom politischen Kompromiss. Allerdings würde es nach der Logik der FDP kein „sachliches Argument“ für die Unterstützung eines Tempolimits geben.

Im Netz kam das Thema offenbar nicht gut an. „Ich jedenfalls habe für 2024 den Kauf von sieben Ferraris fest eingeplant, komme, was da wolle!“, wurde da zum Beispiel gefrotzelt. Immerhin konnte Guttenberg so unfallfrei zum nächsten Gast der Sendung überleiten. Da ging es um den prolligen Lottomillionär Kürsat Yildirim, genannt „Chico“. Der verprasst gerade seinen Jackpot-Gewinn von knapp zehn Millionen Euro öffentlich. „Ich habe immer von einem Porsche 911 Turbo geträumt“, erzählt er. Der Porsche sei aber jetzt nur Zweitwagen, denn er habe sich noch einen Ferrari gekauft. Noch Fragen?

