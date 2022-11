Zu schnell unterwegs: Fahranfänger zerlegt auf der A8 einen Ferrari

Ein 18-Jähriger verliert in der Nähe von Neusäß beim Beschleunigen die Kontrolle über seinen Ferrari und knallt mit dem Sportwagen gegen die Mittelleitplanke der A8.

22.11.2022 | Stand: 08:43 Uhr

Er gab so richtig Gas, und dann das: Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der A8 kurz nach der Ausfahrt Neusäß mit einem Ferrari einen Unfall gebaut. Der Nobel-Sportwagen wurde dabei erheblich beschädigt. Nach Angaben der Polizei beschleunigte der junge Mann nach der Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung bei Neusäß in Richtung Stuttgart seinen Sportwagen und verlor daraufhin die Kontrolle über das Auto.

Der Ferrari prallte hierbei gegen den Mitteltrog und wurde stark beschädigt. Auch die Betonleitwand wurde durch den Zusammenprall beschädigt. Der 18-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der Pkw war nach Angaben der Polizei jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Wert geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Pkw mussten der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)

