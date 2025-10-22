Nicht mehr nur Einfamilienhäuser in Bad Grönenbach: „Sonst können wir den Bedarf nicht decken.“

Die Verkehrssituation in der Memminger Straße, ein Neubauvorhaben von Regens Wagner, die Hochwassersituation am Areal der geplanten drei Verbrauchermärkte und die Sanierung des Kindergartens Mutter Teresa standen bei der Bad Grönenbacher Bürgerversammlung im Mittelpunkt.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung lässt neue Ideen in Bad Grönenbach aufkommen

Bürgermeister Bernhard Kerler erläuterte im Postsaal, dass die offene Ganztagsbetreuung gut angenommen werde. Derzeit betreue man auf freiwilliger Basis bereits 119 Kinder und sei damit sehr gut ausgelastet. Engpassstelle sei die Zubereitung der Verpflegung. Schließlich gelte es täglich 90 Essen frisch zu kochen.

Um Abhilfe zu schaffen, gibt es Erweiterungsüberlegungen. Der Bürgermeister erläuterte, dass man die Schulaula vergrößern könnte. Im neuen Anbau könnte die Mensa Platz finden. Die frei werdenden Räume könnten für neue Betreuungsplätze herangezogen werden. Der Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung beginnt 2026 zunächst für die Erstklässler. Somit sei Handlungsbedarf gegeben. Bernhard Kerler betonte, dass sich die Marktgemeinde hinsichtlich der Ausbauplanung noch in einem frühen Stadium befindet und derzeit Gespräche mit der Regierung von Schwaben führt.

Neuer Kindergarten in Bad Grönenbach kostet mit Übergangsquartier rund 4,9 Millionen Euro

Nachdem die Generalsanierung des Kindergartens Mutter Teresa schon einige Jahre auf der Agenda steht, soll es im Frühsommer 2026 losgehen. Die Kosten liegen bei rund 4,4 Millionen Euro. Für das während der Bauzeit erforderliche Ausweichquartier kommen etwa 500.000 Euro hinzu. Der Bürgermeister erläuterte, dass man eine Krippengruppe übergangsweise im Kindergarten der Johanniter unterbringen wird. Mehr freie Räumlichkeiten habe man nicht zur Verfügung. Drei Kindergartengruppen müssen daher in Containern weitergeführt werden.

Künftig nicht nur Einfamilienhäuser: „Sonst können wir den Bedarf an Wohnungen nicht mehr decken.“

Bernhard Kerler sprach von einer Wohnungsnot in Bad Grönenbach. Demnach melden sich immer mehr Personen, die dringend eine Wohnung suchen –teils nach Trennung oder Zwangsräumung. Im vergangenen Jahr mussten Menschen untergebracht werden, weil sie ansonsten ohne Dach über dem Kopf dagestanden wären. Es seien auch Unternehmen vorhanden, die für Mitarbeiter Privatwohnungen langfristig anmieten oder kaufen würden, aber nichts finden.

Dem stehe gegenüber, dass es in Bad Grönenbach viel Leerstand und ungenutztes Wohnungspotential gibt, das von den Besitzern zur Linderung der Wohnungsnot aktiviert werden könnte. Hinsichtlich neuer Baugebiete wird es laut Bürgermeister künftig nicht mehr nur Einfamilienhäuser geben, sondern auch vermehrt Mehrfamilienhäuser und Geschosswohnungsbau. „Sonst können wir den Bedarf an Wohnungen nicht mehr decken.“

Die Fertigstellung der Wasserversorgung in Ziegelberg verzögert sich. Kerler rechnet mit einem Bauende erst 2026. Die Kosten für die 1,5 Kilometer lange Hauptwasserleitung mit teilweiser Erneuerung des Schmutzwasserkanals sollen rund 1,5 Millionen Euro betragen.

Verzwickte Lage mit der Memminger Straße in Bad Grönenbach

Der Bau eines Wohnheims für Menschen mit Behinderungen durch die Regens-Wagner-Stiftung Lautrach hat begonnen. Westlich der Herbisrieder Straße soll es für 24 Menschen entstehen. Ein zweiter Bauabschnitt für betreutes Wohnen sei genehmigt. Das dritte Gebäude, das eine Förderstätte beziehungsweise eine Werkstatt beherbergen soll, befindet sich in der Planungsphase.

Die Regens-Wagner-Stiftung Lautrach baut an der Herbisrieder Straße in Bad Grönenbach eine Fördereinrichtung für behinderte Mitmenschen. Der erste Bauabschnitt für eine Wohnanlage hat begonnen. Foto: Armin Schmid

Zwei Bürgeranfragen zielten auf die Situation in der Memminger Straße ab. Gemeint ist der Bereich von der Einmündung der Bahnhofstraße bis hin zum Feneberg-Markt und der Einfahrt zum Altenheim St. Dominikus. Ein hohes Verkehrsaufkommen mit teilweisem Schwerlastverkehr und zahlreiche Radfahrer und Fußgänger, die die Memminger Straße überqueren wollen, führen zu einer beengten und schwierigen Verkehrssituation. Der Rathauschef betonte, dass es sich um Kreisstraßen handelt und dass man abwarten muss, bis der Landkreis die Sanierung angeht. Dann könne man sehen, ob verbessernde Maßnahmen wie eine Querungshilfe im Bereich am Altenheim, ein Tempo-30-Bereich oder bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Absprache mit dem Landratsamt umgesetzt werden können.

Thomas Krautheim machte auf die drei geplanten Märkte und die Hochwassersituation auf dem Areal aufmerksam. Das Wasserwirtschaftsamt als Fachbehörde sei zu dem Schluss gekommen, dass von einer Bebauung abzuraten ist, sagte er. Die Senke auf der Wiese werde weiterhin volllaufen und auf die Bahnhofstraße überschwappen. Falls durch den Bau der Märkte weitere Schäden auftreten, sei dies grob fahrlässig verursacht. Der Bürgermeister entgegnete, dass man die Stellungnahmen der Fachbehörden im Marktgemeinderat abgewogen habe. Zudem sei die Gemeinde weder Grundstückseigentümer noch Investor. Man sei mit dem Grundstücksbesitzer im Gespräch, wie man eine Lösung für eine ausreichende Entwässerung bei Starkregenereignissen schaffen kann.