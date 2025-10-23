Versuchter Mord? Schlimmer Polizei-Verdacht nach Brand in Memmingen

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr soll ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Laberstraße in Memmingen ein Feuer vor der Wohnungstür seiner Ex-Partnerin gelegt haben. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Frau sowie eine weitere Bewohnerin und ihr einjähriges Kind leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes gegen einen verdächtigen 57-Jährigen.

Nach Angaben der Polizei teilte die 58-Jährige am Abend über Notruf mit, dass ihre Wohnungstür brennen würde. Weil das Treppenhaus stark verraucht war, konnte sie die Wohnung im ersten Stock nicht selbstständig verlassen. Daher halfen ihr die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit einer Rettungshaube aus der Wohnung. Draußen wurde sie ärztlich versorgt. Sie zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde kurzzeitig in einer Klinik behandelt.

Die Polizei brachte sieben weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses über das Treppenhaus ins Freie. Eine Bewohnerin und ihr einjähriges Kind erlitten ebenfalls leichte Rauchgasvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. Alle drei Verletzten verließen die Klinik wieder nach kurzer Zeit. Eine stationäre Aufnahme war nicht notwendig.

Der Kriminaldauerdienst und Brandermittler der Kriminalpolizei Memmingen ermittelten noch am selben Abend zur Brandursache. Sie gehen von einer vorsätzlichen und gezielten Brandlegung an der Wohnungstür der 58-Jährigen aus.

Ex-Partner nach Brand in Memmingen festgenommen

Der dringende Tatverdacht richtet sich gegen den 57-jährigen Ex-Partner der Frau. Die Beamten nahmen den Verdächtigen nach kurzer Zeit an einem Einkaufsmarkt in der Braunstraße in unmittelbarer Nähe zum Brandort vorläufig fest.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes sowie der schweren Brandstiftung und gefährlichen Körperverletzung beantragte die Staatsanwaltschaft Memmingen Haftbefehl gegen den Mann. Am Mittwoch erließ die zuständige Ermittlungsrichterin den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Verdächtige sitzt nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt ein.

Polizei sucht Zeugen nach Brand am Dienstag

Die Kriminalpolizei Memmingen sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, die am späten Dienstagnachmittag oder am frühen Abend im Bereich der Laberstraße bis zum Supermarkt Netto in der Braunstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Den Ermittlern ist insbesondere wichtig, ob und inwieweit ein Mann dort zu Fuß unterwegs war, in diesem Bereich vor oder nach der Tat mit einem Benzinkanister hantiert oder sich sonst auffällig verhalten hat. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 08331/100-0 bei der Memmingener Kriminalpolizei zu melden.

