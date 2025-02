Feuer in Memminger Notunterkunft: Brandursache steht wohl fest

Ein Wohnungsbrand in einer Notunterkunft in Memmingen hatte am Samstagsnachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften geführt. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. Zwar sind die Ermittlungen zur Brandursache noch nicht vollständig abgeschlossen. Doch die Ermittler gehen stark von einer fahrlässigen Brandstiftung aus, teilt Raphael Weppner vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Nachfrage mit. „Alle Anzeichen sprechen dafür.“ Nähere Details könne er jedoch noch nicht nennen.

Johannes Schlecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Notunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnungsbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis