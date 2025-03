Charlie sitzt mit aufrechter Haltung im Leseraum der Lindenschule in Memmingen. In ihrer Hand hält die Siebtklässlerin einen Notizzettel. Sie atmet einmal kurz durch, dann fängt sie an zu sprechen: „Jeder darf innerhalb der Regeln frei sein“.

Felix Leufer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindenschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis