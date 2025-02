Wie hat Memmingen gewählt?

Es wird spannend: Welche Parteien konnten bei der Bundestagswahl 2025 in Memmingen die meisten Wählerinnen und Wähler gewinnen? Welche Direktkandidatinnen und -kandidaten dürfen sich über die meisten Stimmen freuen?

Bei uns finden Sie alle Ergebnisse, Stimmen und Reaktionen zur Bundestagswahl 2025 in Deutschland, aber insbesondere auch die Daten aus dem Allgäu. In diesem Artikel können Sie nachvollziehen, wie die Menschen in Memmingen abgestimmt haben.

Wie hat Memmingen bei der Bundestagswahl 2025 gewählt?

Sobald die Ergebnisse vorliegen, sehen Sie hier, wie die Menschen in der Stadt Memmingen abgestimmt haben. Die Ergebnisse aus dem Landkreis Unterallgäu und somit auch der Gemeinden um Memmingen finden Sie hier.

Bundestagswahl 2025: Die Erststimmen aus Memmingen

Bundestagswahl 2025: Die Zweitstimmen aus Memmingen

Bei der Bundestagswahl entscheiden Bürgerinnen und Bürger, wie es nach dem Bruch der Ampel-Koalition im November in Deutschland politisch weitergehen soll. Nicht nur vor diesem Hintergrund ist die Wahl eine Besonderheit: Auch wird das erste Mal nach der Wahlreform 2023 anders gewählt. Die Zahl der Abgeordneten ist nun auf 630 begrenzt, Überhang- und Ausgleichsmandate wurden abgeschafft. Für den ein oder anderen Direktkandidaten könnte es daher eng werden. Zuvor waren es 736 Abgeordnete. Die Zahl der Wahlkreise bleibt bei 299.

Bundestagwahl 2025: Wie wird gewählt?

Erst- und Zweitstimmen bleiben erhalten. Die Erststimme geht an einen Wahlkreisbewerber vor Ort, die Zweitstimme an die Landesliste einer Partei. Mehr als 546.000 Menschen sind im Allgäu bei der Bundestagswahl 2025 wahlberechtigt. Drei Wahlkreise gibt es. Neu ist der Wahlkreis 255 Memmingen-Unterallgäu. Der Wahlkreis Oberallgäu umfasst nun auch den Landkreis Lindau und die Stadt Kempten. Noch mehr Zahlen und Fakten zur Wahl im Allgäu lesen Sie hier.

Sechs Allgäuerinnen und Allgäuer saßen im 20. Deutschen Bundestag. Was haben Sie in dieser Zeit erreicht, für welche Themen haben sie sich eingesetzt? Alle Hintergründe erfahren Sie hier.