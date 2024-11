Das erwartet Besucher auf der Buxheimer Dorfweihnacht 2024

Die Buxheimer Dorfweihnacht findet auch in diesem Jahr am dritten Adventswochenende statt. Zum achtzehnten Mal lockt der Weihnachtsmarkt mit Musik, Kunsthandwerk und Gastronomie Besucher aus nah und fern zur Kartause in Buxheim. Laut Veranstalter besuchten in den vergangenen Jahren mehrere tausend Gäste den Weihnachtsmarkt.

Die wichtigsten Informationen zur diesjährigen Buxheimer Dorfweihnacht lesen Sie hier.

Steckbrief: Die Buxheimer Dorfweihnacht auf einen Blick

Name : Buxheimer Dorfweihnacht

Ort : Im Brunogarten an der Kartause, 87740 Buxheim

Termin : 13.12. bis 15.12.2024

Umfang : Markt mit Ständen, Essen und Trinken sowie Musik

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Buxheim statt?

Die Buxheimer Dorfweihnacht findet am dritten Adventswochenende, von Freitag, 13. Dezember bis Sonntag, 15. Dezember, statt. An diesen Tagen hat der Markt zu folgenden Uhrzeiten geöffnet:

Freitag, 13. Dezember: 18 bis 21 Uhr

Samstag, 14. Dezember: 14 bis 21 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: 12 bis 19 Uhr

Welches Programm gibt es auf der Dorfweihnacht in Buxheim?

Bei der Buxheimer Dorfweihnacht werden vor allem selbst hergestellte Produkte angeboten. "Was hier steht ist selbst gebaut, selbst gebastelt, selbst geschnitzt und selbst gebraten", schreibt der Veranstalter. Dazu gehören Schnitzereien, Holzarbeiten, Lebkuchen und Strickwaren. Auch die Hütten und ihre Dekoration werden vom Organisationsteam eigenhändig hergestellt.

Neben den Marktständen gibt es auch in diesem Jahr ein Begleitprogramm. Am Samstag laden die Theaterfreunde Buxheim ab 13.30 Uhr in den Theatersaal des Marianums ein. Um 16 Uhr singt Stephanie Gröger-Fendt aus Altenstadt auf dem Marktgelände moderne und klassische Weihnachtslieder. Für die kleinen Gäste lesen die Theaterfreunde um 16.30 Uhr und 17.30 Uhr im Kindergarten aus weihnachtlichen Kinderbüchern vor. Um 19.30 Uhr beginnt das Weihnachtsfeuerwerk.

Am Sonntag sorgen die Illertaler Alphornbläser um 15 Uhr für weihnachtliche Klänge im Brunogarten. Ab 17.30 Uhr ist der Weihnachtsengel auf dem Markt unterwegs, sammelt die Wunschzettel der Kinder ein und verteilt kleine Geschenke.

Icon Vergrößern Besucher aus nah und fern kommen alljährlich zur Buxheimer Dorfweihnacht. Foto: Walter Müller (Archiv) Icon Schließen Schließen Besucher aus nah und fern kommen alljährlich zur Buxheimer Dorfweihnacht. Foto: Walter Müller (Archiv)

Wie komme ich zur Dorfweihnacht in Buxheim?

Der Weihnachtsmarkt befindet sich direkt an der Kartause im Ortskern von Buxheim. Wer mit dem Auto anreist, kann die Abfahrt Memmingen Nord/Buxheim von der A96 beziehungsweise der A7 nehmen. Besucherinnen und Besuchern stehen in unmittelbarer Nähe zum Weihnachtsmarkt zwei verschiedene Parkplätze zur Verfügung.

Wer veranstaltet die Buxheimer Dorfweihnacht?

Der Narrenverein Bollohe Michl Buxheim e. V. ist auch in diesem Jahr der Veranstalter der Dorfweihnacht in Buxheim.

