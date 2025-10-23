Riesenseifenblasen und Blindverkostung

Alle Jahre wieder! … lädt ein engagiertes Team in der Pfarreiengemeinschaft Markt Rettenbach im Oktober zum Kinderbibeltag ein. Dieses Mal sollte das Leben des Josef und seiner Brüder aus dem Alten Testament erforscht werden. Und 43 Kinder wollten dabei sein!

Zunächst ließ sich mit Gebet und Gesang der Heilige Geist herbeirufen, damit es ein erfüllter Nachmittag würde. Mit einer Kamishibai-Bildergeschichte gelang das Eintauchen ins Thema. Letztlich wird mit der Geschichte von Josef die Geschichte des Hauses Israel erzählt, das nach Ägypten auswandert.

Nun folgten abwechslungsreiche Workshops. Riesenseifenblasen wurden gemacht, so wie Lebensträume. Manchmal platzen sie, wie zunächst bei Josef. Manchmal sind es gute Träume, wie Josef sie für den Mundschenk des Pharao gedeutet hat. Mundschenk? So wie dieser es tat, wurden Geschmäcker erkostet, blind, mit selbst verschönerten Schlafbrillen. Und dann begaben sich die Gruppen auf den Weg des Josef oder wahlweise seiner Brüder, in einem Würfel-Spiel des Lebens. Am Ziel dieses Spiels stand wie bei Josef die Versöhnung. Dieser Versöhnung wurde nachgespürt und nachgebastelt.

Zwischendrin gab es auch Pause mit einer klasse Imbiss-Verköstigung. Eine Andacht fasste am Ende alle Aktionen und Inhalte zusammen. Pfarrer Beck ließ dann den Segen Gottes auf jedes Kind und jeden Teilnehmer herabkommen. Und schon war der Kinderbibeltag 2025 wieder vorbei! Das Ensemble aus Pfarr- und Musikerheim in Engetried bot wieder eine ideale Kulisse dafür. Das Kibitags-Team der Pfarreiengemeinschaft Markt Rettenbach ist sich sicher: Bis zum nächsten Mal in 2026!

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!