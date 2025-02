Rückflugtickets und Hotelbuchungen gefälscht: Für zwei Männer endet die Reise am Flughafen Memmingen

Die Einreise verweigert haben Beamtinnen und Beamte der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen am Donnerstag (7.2.2025) zwei Männern aus Albanien. Ein 24-jähriger und ein 23-Jähriger legten bei der Einreisekontrolle nach dem Flug von Tirana nach Memmingen gefälschte Rückflugtickets und Hotelbuchungen vor.

Der Grund: Sie wollten die Kontrolleure laut Polizei über „ihren Aufenthaltszweck und ihren Rückreisewillen täuschen“. Damit durch kamen sie nicht. Die Männer mussten am Allgäu Airport eine Sicherheitsleistung in mittlerer dreistelliger Höhe hinterlegen. Anschließend verweigerte die Grenzpolizei ihnen die Einreise nach Deutschland.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise eingeleitet. Zudem erwartet sie ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für alle Schengen-Staaten.

Einem Mann aus Montenegro (45) wurde die Einreise ebenfalls verweigert, da er seine zulässige Aufenthaltsdauer im Schengen-Raum von 90 Tagen bereits überschritten hatte.

Alle Betroffenen traten anschließend ihren Rückflug an, heißt es von der Memminger Grenzpolizei-Gruppe abschließend.

Polizei am Flughafen Memmingen ertappt Passagiere bei Einreise- und Ausreisekontrollen

Schon bei den Ausreisekontrollen am selben Tag waren die Beamten mehrfach fündig geworden. Unter anderem stießen sie auf eine 78-jährige Seniorin, die sich über 60 Tage ohne Erlaubnis in Deutschland aufgehalten hatte. Ein anderer Fluggast war sogar noch um 200 Tage länger illegal im Land, fanden die Grenzpolizisten heraus. Der Mann war seit Januar 2024 ohne die erforderliche Aufenthaltserlaubnis im Schengen-Raum. Auch gegen den 38-Jährigen wurden Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und illegalen Aufenthalts eingeleitet.

Am Flughafen Memmingen gilt aktuell noch bis Ende März der Winterflugplan 2024/25 des Airports im Allgäu. Im aktuellen Flugplan von Memmingen stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Dabei ist ein vollkommen neues Flugziel, das ab Memmingen bedient wird. Am 2. November 2024 startete erstmalig vom Allgäu Airport aus ein Flug nach Manchester. Die Verbindung gibt es über den Winter einmal wöchentlich.