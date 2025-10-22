Auf den Spuren eines Kriegsgefangenen

Die Nachfahren der Kriegsgeneration interessieren sich zunehmend für die eigene Familiengeschichte. Dies zeigen die steigenden Besucherzahlen an vielen bekannten NS-Gedenkorten. Das Stammlager (Stalag) VII B in Memmingen war zwar kein Konzentrationslager und diente nicht der Vernichtung von Menschen, sondern wurde weitgehend nach internationalem Kriegsrecht geführt. Daher stand es bisher nicht so sehr im Fokus der öffentlichen Beachtung und Erinnerungskultur. Nach Memmingen kommen aber immer wieder Angehörige von ehemaligen Kriegsgefangenen, um nach den Spuren ihrer Väter oder Großväter zu suchen.

Kürzlich war ein französisches Ehepaar in Memmingen, um sich vor Ort über das Stalag VII B zu informieren. Der französische Kriegsgefangene Jean Bidart wurde am 21. Juni 1940 in Nordostfrankreich gefangengenommen und zunächst ins Stammlager für Kriegsgefangene (Stalag VII A) nach Moosburg an der Isar gebracht. 1940/41 war er dem Arbeitskommando Ellighofen bei Landsberg/Lech (AK 2691) zugeteilt. Am 22. Dezember 1941 kam er ins Stalag VII B nach Memmingen.

Ab 27. November 1942 wurde er dem AK 158 B Bad Wörishofen (ehemaliger Kriegsgefangenenposten Bestler) zugewiesen. Während der letzten Kriegsjahre war der Gefangene Jean Bidart im Stalag VII B in Memmingen untergebracht. Er wurde im Umland – meist in der Landwirtschaft – beschäftigt. Nach Kriegsende kehrte er nach Frankreich zurück.

Marie Bidart, die Tochter von Jean Bidart, kam zusammen mit ihrem Ehemann Joël André Cazaubon Saint Marty über Moosburg an der Isar (Stalag VII A) für eine Woche nach Memmingen. Das französische Ehepaar wurde vom Allgäuer Geschichts- und Heimatforscher Robert Wörz, zugleich Mitglied der Arbeitsgruppe „Erinnerungsort Hühnerberg“, zum ehemaligen Gelände des Stalag VII B geführt. Das Ehepaar zeigte sehr großes Interesse an den Ausführungen und Hinweisen. Die Memminger Stadtführerin Stefanie Pöllner übersetzte. Die Besucher waren beeindruckt von der durch die Stadt Memmingen begonnenen Erinnerungsarbeit.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!