Aussteiger stellt sich den Fragen der Schüler

Einen eindrucksvollen und nachdenklich stimmenden Abschluss des Projekts „Stadt der Freiheitsrechte“ erlebten kürzlich rund 100 Schülerinnen und Schüler der Lindenschule Memmingen. Zu Gast war Axel Reitz, ein ehemaliger führender Neonazi, der heute als Aussteiger über seine Vergangenheit und den schwierigen Weg aus der extremistischen Szene berichtet. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Bezirk Schwaben, der das Projekt im Jubiläumsjahr der Stadt Memmingen fördert.

Reitz sprach offen über seine Jugendzeit, die Gründe für seine Radikalisierung und die langwierigen Herausforderungen, die mit dem Ausstieg verbunden waren. Seine authentische und ehrliche Darstellung hinterließ bei den Jugendlichen einen tiefen Eindruck und regte zur Reflexion an.

Ein zentrales Thema seines Vortrags war die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen in einer demokratischen Gesellschaft. Dabei machte er deutlich, wie wichtig es ist, sich mit politischen und gesellschaftlichen Fragen aktiv auseinanderzusetzen und nicht auf einfache Parolen hereinzufallen. In der anschließenden Fragerunde zeigten die Schülerinnen und Schüler großes Interesse und stellten viele Fragen zu seinen Erfahrungen und heutigen Überzeugungen.

Lehrkräfte und Projektverantwortliche zeigten sich beeindruckt von der Wirkung des Vortrags. Die Veranstaltung bildete einen gelungenen Schlusspunkt im Jubiläumsjahr der „Stadt der Freiheitsrechte“ und unterstrich das Engagement der Lindenschule Memmingen als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ für Demokratieerziehung, Toleranz und Zivilcourage.

