Faschingsspektakel in Memmingen: Das ist zum Guggenmusik-Marsch und Dämmerumzug wichtig

Das neue Jahr in Memmingen hält die erste Großveranstaltung parat: Am kommenden Wochenende (10.1. und 11.1.2025) übernimmt die Fasnetszunft „Stadtbachhexen“ das Zepter: Zum Start der Faschingszeit gibt es am Freitag einen „Guggenmusik-Sternmarsch“ mit anschließendem „Monsterkonzert“ auf dem Marktplatz. Am Samstag folgt dann der große „Dämmerumzug“ (Faschingsumzug) mit fast 70 Gruppen durch die Memminger Innenstadt.

An beiden Tagen ist mit Verkehrsbehinderungen und Sperrungen wegen des Faschings in Memmingen zu rechnen. Zu den Veranstaltungen werden Tausende Zuschauer und Teilnehmer erwartet. Den letzten großen Faschings-„Nachtumzug“ in Memmingen gab es 2023.



Hier finden Sie alle aktuellen Infos zu Gruppen, Eintrittspreis, Strecke, Uhrzeit und Party bei der Fasnet in Memmingen - die Details zum Guggenmusik-Sternmarsch und Dämmerumzug 2025.

Guggenmusik-Sternmarsch mit Monsterkonzert auf dem Marktplatz am Freitag

Termin: 10. Januar 2025

Uhrzeit: 18 Uhr, Start des Guggenmusik-Sternmarsches. Anschließend Monsterkonzert und Open-Air-Party

Ende: 22 Uhr

Ort: Marktplatz Memmingen

Eintritt: frei

Teilnehmende Gruppen: Lumpenkapelle Aitrach, Hausemer Guggamusik, Guggenmusik Isny, Guggenmusik Wuchzenhofen, Allgäuer Long Dongs

Bewirtung: Stadtbachhexen Memmingen , ab 17.30 Uhr

Ablauf: Jede Guggenmusik spielt nach dem Einmarsch auf den Marktplatz zwei Stücke. Im Anschluss veranstalten die Gruppen ein gemeinsames „Monsterkonzert“. Danach wird bei Bewirtung, Party- und Guggenmusik bis 22 Uhr „Open Air“ weiter gefeiert.

Narrenmesse und Dämmerumzug Memmingen 2025 am Samstag

Zum Start in den Samstag, 11.1.2025, findet zunächst um 10 Uhr die Narrenmesse in der St. Josef-Kirche mit dem Hexenchor der Stadtbachhexen und der Lumpenkapelle Aitrach statt. Am späteren Nachmittag startet dann der große Faschingsumzug 2025 in Memmingen.

Termin: 11. Januar 2025

Uhrzeit: 16 Uhr

Dauer: rund zweieinhalb Stunden

Teilnehmende Gruppen: 68 (ca. 2.500 Teilnehmende)

Start des Umzugs: Königsgraben/Am Schweizerberg

Strecke: Schweizerberg - Roßmarkt - Weinmarkt - Fußgängerzone (Kramerstraße) - Marktplatz - Zangmeisterstraße - Westertor (Ende)

Sprecherwagen mit Kommentierung: Schweizerberg, Weinmarkt, Marktplatz

Bewirtung entlang der Umzugsstrecke in regelmäßigen Abständen

Aufstellung und Laufplan hier .

Eintritt: 2023 betrug der Preis für das Abzeichen 5 Euro

After-Umzugs-Partys: Überschaubar (Weberstraße), Grünes Haus (Lindentorstraße), Weinstube zur Eiche (Open-Air-Brückenparty, Obere Bachgasse). Hästrägerparty in der Stadionhalle (nur für Teilnehmer).

Faschingsumzug und Guggenmusik-Monsterkonzert in Memmingen 2025: Sperrungen und Verkehrsbehinderungen

Am 10. und 11. Januar 2025 kann es wegen des Sternmarschs und des Dämmerumzugs in den Bereichen des Marktplatzes, des Königsgrabens und in der Straße Am Stadion für den Verkehr zu Einschränkungen kommen, teilt die Stadt Memmingen mit.

Der Durchgangsverkehr wird entlang der Umzugsstrecke gesperrt, auch die Bushaltestellen werden am 11.01.2025 ab 14,30 Uhr bis Betriebsschluss nicht bedient. Infos zu den ÖPNV-Ersatzhalten und Umleitungen finden Sie hier.