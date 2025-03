Wieder entdeckt die Polizei am Allgäu Airport Illegales

Auch heute am Sonntag (23.3.2025) und gestern war die Polizei am Flughafen Memmingen gefordert. Vor dem Ryanair-Flug ab Memmingen nach Alicante entdeckte das Flughafenpersonal bei der Sicherheitskontrolle im Handgepäck eines 57-jährigen Spaniers ein Einhandmesser.

Der verbotene Gegenstand wurde sichergestellt - die Polizei leitete gegen den Mann ein Verfahren ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Passagier seinen Flug nach Alicante in Spanien antreten.

Flughafen Memmingen: Flugpassagiere ohne Aufenthaltsgenehmigung

Bereits am Vortag stellten die Beamten der Grenzpolizeiinspektion bei Ausreisekontrollen am Memminger Flughafen insgesamt fünf Menschen fest, die sich illegal in Deutschland aufgehalten haben. Eine 20-jährige Albanerin kam ihrer Ausreisepflicht mehr als einen Monat nicht nach.

Gegen alle fünf wurden Strafverfahren wegen der Verstöße nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Im Anschluss konnten sie jeweils ihre geplanten Abflüge antreten, heißt es abschließend von der Polizei.

Flughafen Memmingen: Winterflugplan 2024/25 mit 41 Zielen

Am Flughafen Memmingen gilt noch bis Ende des Monats der Winterflugplan 2024/25 des Airports im Allgäu. Im aktuellen Flugplan von Memmingen stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Einen deutschen Flughafen fliegen die Airlines ab Memmingen auch weiterhin nicht an.

Stattdessen setzt man auf die bewährte Mischung aus vielen Zielen in Osteuropa, europäischen Metropolen und klassischen Urlaubszielen.

Mit diesem Mix und den Billig-Airlines Ryanair und Wizz Air wächst der Allgäu Airport kontinuierlich. Im Jahr 2024 verzeichnete der Flughafen bei Memmingen über 3,2 Millionen Passagiere. Das sind fast 15 Prozent mehr als 2023. Beliebtestes Flugziel ab Memmingen ist Mallorca, gefolgt von Sofia in Bulgarien und Belgrad in Serbien.

Für das laufende Jahr 2025 peilt der Allgäu Airport rund 3,5 Millionen Passagiere an. Wegen der wachsenden Passagierzahlen erweitert der Memminger Flughafen jetzt sein Terminal: Auf einer zweiten Ebene sollen dort zusätzliche Gates und Warteräume entstehen und Ankunfts- und Abflugbereich voneinander getrennt werden. Der Ausbau soll in Kürze starten.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de