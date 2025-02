Dokument komplett gefälscht - Passagier muss am Memminger Flughafen zahlen

Erneut hatte die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen alle Hände voll zu tun. In einem Fall wird ein Passagier abgewiesen - doch auch bei der Ausreise entdeckten die Beamten zahlreiche Verstöße.

Flughafen Memmingen: Polizei entdeckt komplett gefälschtes Dokument

Wegen widersprüchlicher Angaben zu seiner Aufenthaltsdauer in Deutschland wurde am Samstagabend ein Flugreisender aus Kutaisi (Georgien) kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten nach eigenen Angaben eine komplett gefälschte slowakische ID-Karte. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Georgier ein.

Er musste eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich zahlen. Anschließend wurde ihm die Einreise nach Deutschland verweigert und er wurde nach Georgien zurückgewiesen, so die Polizei. Auch ein kosovarischer Staatsangehöriger reiste ohne gültigen Reisepass ein. Er beging dadurch einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz.

Sieben Verstöße gegen Aufenthaltsgesetz Memminger Flughafen

Auch bei der Ausreisekontrolle war die Grenzpolizei Memmingen erfolgreich. Bei Flügen nach Tirana (Albanien), Skopje (Nordmazedonien), Pristina (Kosovo), Paphos (Zypern) und Kutaisi (Georgien) stellten die Beamten nach eigenen Angaben insgesamt sieben Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Sechs Menschen hielten sich demnach illegal ohne Aufenthaltstitel in Deutschland auf. Den längsten Verstoß beging laut Polizei ein Mann aus Albanien, der sich insgesamt 14 Tage illegal in Deutschland aufhielt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der Mann anschließend in den Flieger.

Grenzpolizei häufig am Flughafen Memmingen gefordert

In den letzten Tagen war die Grenzpolizei immer wieder am Memminger Flughafen gefordert. Erst am am Freitagnachmittag machte ein Mann aus dem Kosovo „widersprüchliche Angaben zu seinem Aufenthaltszweck“. Er durfte nicht einreisen. Und am Donnerstag leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen eine 78-jährige Seniorin ein.

Winterflugplan des Allgäu Airports

Am Flughafen Memmingen gilt aktuell noch bis Ende März der Winterflugplan 2024/25 des Airports im Allgäu. Im aktuellen Flugplan von Memmingen stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Dabei ist ein vollkommen neues Flugziel, das ab Memmingen bedient wird. Am 2. November 2024 startete erstmalig vom Allgäu Airport aus ein Flug nach Manchester. Die Verbindung gibt es über den Winter einmal wöchentlich.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de