Polizeikontrolle am Allgäu Airport Mann entzieht sich sieben offenen Fahndungen - doch am Parkplatz des Memminger Flughafens ist Schluss

Am Flughafen Memmingen zog die Grenzpolizei am Sonntag zwei Menschen in Autos aus dem Verkehr. Ein Fall ließ die Beamten besonders hellhörig werden.