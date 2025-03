Passagierin am Allgäu Airport: Polizei entdeckt 68-Jährige nach vier Jahren illegalem Aufenthalt in Deutschland

Fast täglich greift die Flughafen-Polizei am Allgäu Airport bei Memmingen bei ihren Kontrollen Passagiere auf, die sich nicht oder nicht mehr in Deutschland aufhalten dürften. Ein Fall gestern am Samstag (8.3.2025) überraschte jedoch auch die Beamtinnen und Beamten der Grenzpolizei: Bei einer Ausreisekontrolle trafen die Polizisten auf eine 68-jährige Frau, die vor sage und schreibe vier Jahren das Land hätte verlassen müssen.

Die Frau war nach ersten Erkenntnissen der Polizei aber bei ihrer Schwester untergetaucht. Nun bekommt sie eine Anzeige nach dem Aufenthaltsgesetz und ihre Ausreise nach Georgien wurde polizeilich überwacht.

Flughafen Memmingen: Nach der Ankunft zum Haftrichter

Einen weiteren Fahndungserfolg konnte die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen am Samstag mit der Festnahme eines jungen Mannes verbuchen. Der 24-Jährige ging den Beamten bei der Einreisekontrolle des Wizzair-Fluges aus Tirana ins Netz. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann von der Justiz in Rheinland-Pfalz per Haftbefehl gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn, an „Delikten nach dem Betäubungsmittelgesetz beteiligt zu sein“, heißt es. Sein Gang aus dem Flugzeug führte den Mann in der Folge vor einen Haftrichter.

Lesen Sie auch: Tierische Störung bei Ryanair: Katze stoppt Flug von Rom nach Memmingen

Polizei am Memmingen Airport entdeckt immer wieder illegale Aufenthalte

Bereits am Freitag gab es einige Fälle, die weniger schwerwiegend waren, bei denen die Grenzpolizei am Memmingen Airport dennoch einschreiten musste.

Der Aufenthaltstitel einer 27-jährigen Mazedonierin war seit 37 Tagen abgelaufen. Sie musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 381 Euro bezahlen und durfte im Anschluss ihren Abflug antreten.

Ein 23-jähriger Australier hatte einen deutschen Aufenthaltstitel, der jedoch Ende Februar ausgelaufen war. Er hielt sich demnach eine Woche zu lange in Deutschland auf und wurde angezeigt. Danach durfte er seinen Flug nach Skopje antreten.

Eine 25-Jährige aus Bosnien zeigte am Flughafen Memmingen einen Ende Februar abgelaufenen, tschechischen Aufenthaltstitel für ein Studium dort vor. Bei der Befragung gab sie an, in Deutschland zunächst als Praktikantin und dann als Werkstudentin gearbeitet zu haben. Aufgrund des zu langen Aufenthalts und der illegalen Tätigkeit wurde die junge Frau angezeigt und das zuständige Zollamt informiert.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de