Fahrer verwechselt am Flughafen Memmingen Gas und Bremse - dann kracht es

Ungewöhnlicher Unfall am Flughafen Memmingen: Vor einem Airport-Parkplatz hat ein junger Autofahrer eine Zufahrtsschranke zerstört - weil ihm laut Polizei offensichtlich ein Missgeschick unterlief.

Der 18-Jährige wollte am Sonntagmittag (10.8.2025) an einer Parkplatzeinfahrt ein Ticket lösen, als er versehentlich das Gaspedal statt der Bremse betätigte.

Das Auto prallte frontal gegen die Schranke.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, an der Schrankenanlage und am Wagen entstanden laut Polizei aber erhebliche Schäden. Laut Grenzpolizei Memmingen beträgt die Schadenssumme rund 6000 Euro.

Zwei Reisende am Flughafen Memmingen müssen nach der Ankunft gleich den Rückflug antreten

Gar nicht erst in Richtung Flughafen-Parkplatz kamen am selben Tag zwei Passagiere, die am Memminger Airport einreisen wollten. Bei einem 27-Jährigen fanden Beamte bei einer Kontrolle nach der Landung im Reisegepäck verschreibungspflichtige Medikamente, für die er kein Rezept vorlegen konnte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Zoll übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Der Georgier musste mit dem nächsten Flug in seine Heimat zurückkehren.

Ebenfalls zurückgewiesen wurde ein 29-Jähriger, der per Wizzair über Tuzla nach Memmingen eingereist war. Der Mann aus Bosnien wollte in Deutschland arbeiten, konnte jedoch keine gültigen Unterlagen für eine Erwerbstätigkeit vorlegen.

Auch er wurde von der Grenzpolizei am Memminger Flughafen mit dem nächsten Flug in sein Heimatland geschickt. Beide Entscheidungen beruhen auf den geltenden Einreisebestimmungen.

Wegen der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg herrscht am Allgäu Airport aktuell erneut viel Trubel. Allein in den Ferienwochen bis in den September erwarten die Flughafen-Verantwortlichen rund 540.000 Passagiere.

Der aktuelle Sommerflugplan 2025 in Memmingen umfasst mehr als 60 Ziele - darunter zahlreiche Städteverbindungen, klassische Urlaubsorte und Pauschalreisen, mit einem Schwerpunkt auf Osteuropa. Für das Gesamtjahr rechnen die Betreiber mit bis zu 3,5 Millionen Passagieren.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de