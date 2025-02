Tierische Störung bei Ryanair: Katze stoppt Flug von Rom nach Memmingen

Dass es auch am Flughafen Memmingen gelegentlich zu Flug-Ausfällen kommt, ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Weshalb allerdings Ende Januar der Ryanair-Flug von Rom nach Memmingen nicht starten konnte, schon: Ein blinder Passagier auf vier Pfoten hatte den Start des Fliegers am Flughafen Rom-Fiumicino verhindert.

Während bereits das Boarding für den Flug nach Memmingen lief und die Passagiere einstiegen, schlich sich eine Katze an Bord. Das berichtet die britische Zeitung The Sun und beruft sich auf interne Dokumente der Airline. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 31. Januar 2025.

Die streunende Katze gelangte in den Frachtraum der Boeing und machte es sich dort zwischen der Elektrik und Kabeln bequem. Während des sogenannten „Pre-Flight Checks“, also der routinemäßigen Inspektion des Flugzeugs vor dem Abflug, hörten Mitarbeiter das Miauen der Katze.

Ryanair-Flug nach Memmingen: Mitarbeiter hören Miauen aus dem Frachtraum am Flughafen

Eine nicht namentlich genannte Quelle sagte der Sun: „Es ist ein Segen, dass man die Katze miauen hörte.“ Andernfalls hätte auf einer Flughöhe von über 9000 Metern eine gefährliche Situation entstehen können, hätte die Katze etwa elektrische Kabel zerbissen.

Zunächst wurde der Abflug verschoben, die Verantwortlichen entfernten Wandpaneele im Frachtbereich, um zu der Katze zu gelangen. Vergeblich. Im Bericht von Ryanair heißt es dazu: „Beim Versuch, sie zu fangen, bewegte sich die Katze weiter in Richtung des hinteren Hauptelektrik- und Geräteschachts.“

Also blieb nichts anderes übrig, als die Türe zum Frachtraum offen stehen zu lassen, bis der blinde Passagier von sich aus zum Aussteigen bereit war.

Nach einer Weile entschied sich das Tier von selbst, das Flugzeug wieder zu verlassen. Amateur-Filmaufnahmen zeigen, wie sich die schwarz-weiße Katze die Treppe hinunter und dann via Vorfeld davonschlich.

An einen Start des Flugs nach Memmingen war dennoch nicht zu denken. Denn die Airlines müssen aus Sicherheitsgründen in solchen Fällen genau überprüfen, ob ein eingedrungenes Tier Schäden an sicherheitsrelevanten Stellen im Flugzeug angerichtet hat. Der Ryanair-Flug an den Allgäu Airport wurde abgesagt und startete erst drei Tage später am Montag (3. Februar) an den Flughafen Memmingen.

„Das war eine teure Angelegenheit für Ryanair, die sie mehrere zehntausend Pfund gekostet haben dürfte“, wird die Quelle weiter zitiert.

Die betroffene Maschine ist seit dem Vorfall ab Memmingen regelmäßig wieder im Einsatz, heißt es abschließend.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de