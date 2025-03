Frau aus China will am Flughafen Memmingen abfliegen - da fällt der Polizei etwas auf

Am Flughafen Memmingen hat die Polizei am Sonntag eine junge Frau aus China kontrolliert. Die 24-Jährige wollte ihren Ryanair-Flug ab Memmingen nach London Stansted antreten.

Bei der Ausreisekontrolle fiel den Grenzbeamten am Allgäu Airport auf, dass sich die Chinesin 13 Tage länger im Schengen-Raum aufhielt, als es ihr mit ihrem Visum erlaubt war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren aufgrund des illegalen Aufenthalts ein - außerdem musste die Frau eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen. Danach dürfte sie nach London fliegen.

Am selben Tag stellten die Grenzpolizisten am Flughafen Memmingen zudem eine 67-Jährige aus Albanien fest, die sich zwei Tage zu lange hier aufhielt.

Sogenannte „Aufenthaltsüberschreitungen“ entdeckt die Polizei am Memminger Airport nahezu täglich. Vergangenen Donnerstag (20.3.2025) etwa gingen den Beamtinnen und Beamten an einem Tag drei Flugpassagiere ins Netz, die ihren erlaubten Aufenthalt zusammen um fast 800 Tage überschritten hatten. Spitzenreiterin war dabei eine Frau aus Georgien, die sich laut Mitteilung 384 Tage ohne Erlaubnis hier aufhielt. Aufgrund der hohen Uberschreitung wurde ein schengenweites Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen sie verhängt.

Flughafen Memmingen: Winterflugplan gilt nur noch wenige Tage

Am Allgäu Airport gilt noch bis Ende dieses Monats der Winterflugplan des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan von Memmingen stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Einen deutschen Flughafen fliegen die Airlines ab Memmingen nicht an.

Stattdessen setzt man auf eine Mischung aus vielen Zielen in Osteuropa, europäischen Metropolen und klassischen Urlaubszielen.

Mit diesem Mix und den Billig-Airlines Ryanair und Wizz Air wächst der Allgäu Airport weiter. Im Jahr 2024 verzeichnete der Flughafen bei Memmingen über 3,2 Millionen Passagiere. Beliebtestes Flugziel ab Memmingen ist Mallorca, gefolgt von Sofia in Bulgarien und Belgrad in Serbien.

Für das laufende Jahr 2025 peilt der Allgäu Airport rund 3,5 Millionen Passagiere an. Wegen der wachsenden Passagierzahlen erweitert der Memminger Flughafen jetzt sein Terminal: Auf einer zweiten Ebene sollen dort zusätzliche Gates und Warteräume entstehen und Ankunfts- und Abflugbereich voneinander getrennt werden. Der Ausbau soll in Kürze starten.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de