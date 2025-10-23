Resilienz für Gesellschaft und Kommunen wie Memmingen: „Wir müssen wieder hin zum mündigen Bürger“

Wie kann die Gesellschaft allgemein und auch ganz konkret vor Ort widerstandsfähiger werden? Um diese Frage kreiste eine Podiumsdiskussion der Europa-Union in Memmingen. Zur Sprache kam dabei etwa die Hochwasserlage im vergangenen Jahr in Memmingen. In solchen Fällen gebe es auch eine Informationspflicht der Bürger, machte der Oberbürgermeister Jan Rothenbacher deutlich. Auch die derzeitige Debatte um die Wehrpflicht war Thema des Abends.

Bürger stehen auch in der Pflicht

„In vielen Köpfen ist noch der Gedanke ‚Der Staat wird‘s schon richten‘“, sagte der THW-Ortsbeauftragte Klaus Liepert, „aber wir müssen wieder hin zum mündigen Bürger.“ Das sieht auch Rothenbacher so: Dabei bezog er sich etwa darauf, dass im Nachgang des Hochwassers 2024 die Kritik aufkam, warum denn damals nicht mit Lautsprechern die Bevölkerung gewarnt wurde. „Hätten wir Fahrzeuge mit Lautsprechern durch den Memminger Osten geschickt, was wäre dann auf den Straßen los gewesen“, sagte er. „Die Bürgerinnen und Bürger haben auch eine Informationsholpflicht.“

Das Wort, das die Teilnehmer immer wieder sagten, war „Resilienz“. Die Leiterin der Europäischen Akademie Birgit Boeser erklärte: „Resilienz ist die Fähigkeit einer Gesellschaft, Widrigkeiten wie Krisen oder Katastrophen zu bewältigen, sich diesen anzupassen und davon zu erholen – ohne dabei ihre wesentliche Struktur zu verlieren.“

„Vorbilder sind etwa das Baltikum oder Skandinavien, dort ist die Resilienz viel höher, auch in Bezug auf etwaige Konflikte“, so Boeser. So gebe es in Finnland etwa einen Informationsflyer, den jeder Haushalt bekommt. In Deutschland hingegen sei solch einer nur „umständlich“ über das Bundesamt für Katastrophenschutz zu bekommen. „Warum machen wir das nicht ebenso?“, fragte sie.

Fehlende Infrastruktur macht Verteidigung schwierig

Bei der Resilienz im Verteidigungsfall sieht Oberstleutnant Heiko Schnitzler Nachholbedarf: „Wir haben keine Wehrersatzämter mehr, die Aufzeichnungen führen; das Karrierecenter reicht dafür nicht.“ So geben zwar Soldaten beim Dienstende eine Adresse an, aber wer umzieht, werde nicht weiter registriert. Auf die Frage, welche der derzeit diskutierten Option denn für Jugendliche punkto Wehrpflicht besser sei, antwortete Maximilian Schwarz von der Europa-Union: „Das jetzige System mit der Freiwilligkeit.“ Auch, weil die Jugend mit Problemen wie Rente oder Klimaschutz schon viel Verantwortung tragen würde.

Auf die Frage von Moderator Arnold Burkhardt, wo sie Staat und Gesellschaft in fünf bis zehn Jahren sehen, waren sich alle Teilnehmer auf dem Podium einig: Von der Verteidigungsfähigkeit bis zum eigenverantwortlichen Bürger in Katastrophenfällen sei es noch ein weiter Weg, den alle gehen müssten.

Icon vergrößern Zivilschutz und Katastrophenschutz sind Teil des Systems: Was aber können Bürgerinnen und Bürger selbst tun, wenn es zum Ernstfall kommt? Foto: Alexandra Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zivilschutz und Katastrophenschutz sind Teil des Systems: Was aber können Bürgerinnen und Bürger selbst tun, wenn es zum Ernstfall kommt? Foto: Alexandra Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen

Icon vergrößern Zivilschutz und Katastrophenschutz sind Teil des Systems: Was aber können Bürgerinnen und Bürger selbst tun, wenn es zum Ernstfall kommt? Foto: Sina Schuldt/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zivilschutz und Katastrophenschutz sind Teil des Systems: Was aber können Bürgerinnen und Bürger selbst tun, wenn es zum Ernstfall kommt? Foto: Sina Schuldt/dpa